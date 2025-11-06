アイリスオーヤマは、同社製品比で最速の約2分（BSK−210−Wにおいて、ターボモードであたためモードを選択し、シングルふとんにノズル2個を入れた場合）でふとんをあたためられる「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル」を11月14日から全国の家電量販店を中心に順次発売（11月6日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。





同社の「ふとん乾燥機 ツインノズルタイプ」は、ふとん2組や2足の靴を同時に乾燥、あたためできる点が、子育て世代を中心に好評を博している。さらに同社が実施したアンケート（2023年12月に約1000名を対象に同社が行ったふとん乾燥機に関するアンケート調査）では、「より短時間で仕上げたい」「より省スペースで使いたい」といった時短性能やコンパクト設計を要望する声も寄せられている。



「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル」左から：KFK−402、BSK−210−W

今回発売する「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO ツインノズル」は、あたためモードを選択し、シングルふとんにノズル2個を入れた場合、最速約2分でふとんをあたためられるハイパワーモデルとなっている。就寝前の短い時間でもあたたかいふとんを用意でき、夏の湿気や寝汗、冬の寒い夜など、季節を問わず快適な就寝環境を実現できる。また、同社独自の立体ノズル（フラップでふとんを持ち上げることで、より速く、隅々まで送風できる技術。同社特許取得技術を使用）に加え、吹き出し口の形状を従来品から変更することで、風の直進性を高め、足元から効率的にあたためる設計を採用している。さらに、ハイパワーでありながら、従来品と比べ約1／2（BSK−210−WとKFK−402との比較）のコンパクトなサイズで、クローゼットやベッド下など、限られたスペースにも収納できる。

ダニモードでは、ダニ撃退ふとん乾燥袋（ダニ撃退ふとん乾燥袋は別売り）にふとんを入れ、ターボモードで高温風を60分（BSK−210−Wにおいて）送風することで、ふとんに潜むダニを99％（ふとん内6ヵ所にダニ入り小袋を設置しターボモードで運転したときのダニの生存数を顕微鏡観察した場合。試験機関：日本環境衛生センター）以上退治できる。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月14日（金）から順次

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp