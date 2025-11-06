ダイエット中の丸山桂里奈、3キロ減の最新体重明かす「アスリート魂を忘れたのか」「思い出せ」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは11月6日、自身のInstagramを更新。YouTubeチャンネルでダイエット宣言し、その後の最新体重を明かしました。
【投稿】丸山桂里奈の現在の体重は？
また「#アスリート魂を忘れたのか #思い出せ」ともハッシュタグを付け、65キロになったら運動をしてさらに体重を落とすと説明しています。
ファンからは、「桂里奈さん頑張ってますね」「マイペースにね 健康第一です ママは、まず元気じゃないと」「私もダイエット中です。お互いに頑張りましょう」「ゆっくり行きましょー！」「自分のペースで一緒に頑張りましょう」「お酢や納豆、玉ねぎスライスやみじん切りは、血液サラサラに効果あるそうですよ」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「自分のペースで一緒に頑張りましょう」丸山さんは「待って、ダイエットの反響がすごい」とつづり、芝生に寝ころんだ自身の写真を1枚投稿。5日に公開した動画『【体重大公開！】ダイエット始めます』への反響が大きかったようです。動画内では体重が71キロまで増えてしまい、「自分なりのダイエットを始めました」と減量を宣言しました。今回の投稿では「#芝生に寝転がる68キロ #今は3キロ減」だと明かしています。
最近の食事を公開同日の別投稿には「最近のごはんさんたち。いつも胃と仲良くしてくれて、ありがとう」と、手作りのおかずをはじめ、最近の食事内容を公開していた丸山さん。ファンからは、「美味しそうなのばかり」「体調に気を付けてください」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
