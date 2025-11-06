亀田製菓は、「90g 冬のつまみ種」（以下、「冬のつまみ種」）を全国のスーパーマーケットにて、「37g 冬のつまみ種」を全国のコンビニエンスストアで、11月17日から12月末までの期間限定で発売する。

いろいろなものを少しずつ食べたい人にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから、「冬のつまみ種」が期間限定で新登場する。寒い日に温かい飲み物と一緒に食べてもらい、ほっこりした気持ちになってほしいという想いから、おやつタイムにぴったりな6種のおやつを1袋に閉じ込めた。温かい飲み物の定番ココア風味やコーンポタージュ風味のスナックをはじめ、1個包装で甘いおやつとしょっぱいおやつのどちらも楽しめる。

パッケージデザインは、一目で「冬の始まり」が伝わるよう雪だるまなどの冬らしいモチーフをあしらい、ワクワクする気持ちを引き出すデザインに仕上げている。冬だけの特別な午後のひとときを、どうぞ楽しんでほしい考え。





「冬のつまみ種」では、6種類のおやつが1個包装で楽しめる。「クリームインココアスナック」は、ココア風味のクリームが入ったサクッと食感のスナック。「キャラメルスナック」は、キャラメルのほろ苦い香ばしさが広がるパリッと食感のスナック。「コンポタスナック」は、コーンポタージュ風味のほっとする甘さが特長のパリッと食感のスナック。「はちみつバター風味揚げ」は、はちみつの甘さとバターの風味が特長。「ソルトあられ」は、ツブツブ食感がクセになる塩味のあられ。「ピー揚げ」は、香ばしいピーナッツとサクサク食感が特長となっている。

［小売価格］

90g 冬のつまみ種：313円前後

37g 冬のつまみ種：150円前後

（すべて税込）

［発売日］11月17日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp