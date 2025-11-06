【千葉県】「ヨーロッパ旅行に来た気分に……」道の駅「ローズマリー公園」の魅力とは？ おしゃれな洋館は必見
「ローズマリー公園」は、千葉県南房総市にあり、南房総の温暖な気候と豊かな自然を生かしたユニークな道の駅です。広大な敷地内には、イギリスの劇作家シェイクスピアの生家を再現した施設や、中世ヨーロッパ風の洋館が立ち並び、まるで異国に迷い込んだかのような雰囲気を醸し出しています。
ローズマリーをはじめとするさまざまなハーブや四季折々の花が咲き誇る美しい庭園もこの公園の大きな魅力です。
園内の庭園では、春から初夏にかけて華やかなローズガーデンが見ごろを迎え、ハーブ石けんづくりや房州うちわ作りなどの体験教室も開催されています。また、南房総の海岸線へのアクセスも良く、レンタサイクルなどを利用してドライブ途中の立ち寄りや散策を楽しめます。
▼異国情緒あふれる景観
「中世の欧風を模した洋館が田園風景の中にあり、さながらヨーロッパ旅行に来た気分になれる」（50代回答しない／大阪府）」
「庭園をイメージした公園はヨーロッパ風の建物が並び、散策するだけでも異国に来たような気分になれるのが魅力的だと思いました」（50代男性／広島県）」
▼絶景と写真映え
「お花畑はもちろん、建物もおしゃれで写真映えも狙うことができるから」（10代女性／東京都）」
「美しい花があり幻想的な風景を楽しむことができると思うからです」（50代女性／愛知県）」
▼ハーブの香りに癒やされる
「ハーブが好きだから」（40代女性／熊本県）」
「ハーブの香りに包まれて癒されそうだから」（40代女性／埼玉県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「ローズマリー公園」周辺には何がある？ローズマリー公園には、地元の農産物や房総の特産品、ハーブ関連の商品を豊富に取りそろえた直売所「はなまる市場」が併設されており、お土産探しに最適です。
