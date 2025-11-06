

「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」

森永乳業は、「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」を、11月18日から期間限定で発売する。

「ギリシャヨーグルト パルテノ」（以下、「パルテノ」）は、ギリシャ伝統の“水切り製法”を踏襲し、丁寧に作った、日本初（Mintel GNPDを用いた同社調べ（2019年8月））のギリシャヨーグルト。2011年9月の発売以来、従来のヨーグルトにはなかった“濃厚でクリーミーなおいしさ”を提供することで、朝食だけでなく、夜や食後のデザートという食シーンも創造し、ギリシャヨーグルト市場を牽引してきた。季節ごとの限定フレーバーは約1年4ヵ月ぶりの発売となる。

新商品の「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」は、「パルテノ」ならではの濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、洋梨の果肉を贅沢に使ったソースを敷き、爽やかさの中にも芳醇な甘みを楽しめる1品とのこと。また、プロテイン量も10gと豊富に含まれているため、食事の1品としてもデザートがわりにも手軽においしくプロテインを摂取できる。

期間限定の「ギリシャヨーグルト パルテノ とろける洋梨ソース入」をぜひ食べてほしい考え。

［小売価格］195円（税別）

［発売日］11月18日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp