住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、ブランドへの信頼性と大きな飛距離、方向安定性の高さから、レディス部門のゴルフクラブの中で圧倒的な支持を得ている「ゼクシオ」シリーズの女性向けNEWモデル「ゼクシオ 14 レディス」を12月6日から販売する。



「ゼクシオ 14（フォーティーン） レディス」（ホワイト）

ドライバーとアイアンに、世界初採用の新チタン材から生まれたテクノロジー「ULTiFLEX（アルチフレックス）」を搭載し飛距離性能がアップ。また、すべてのアイテムで女性専用設計がレディスゴルファーの求める高い初速性能と安定性を発揮する。女性らしさの中にも遊び心とゆとりを表現したデザインと、コーディネートが愉しめるブルー、ホワイトの2色を採用した。

［小売価格］

ドライバー：10万1200円

フェアウェイウッド（＃3、＃4、＃5、＃7、＃9）：6万4900円

ハイブリッド（H4、H5、H6、H7、H8）：5万600円

アイアン カーボンシャフト1本：3万800円

（すべて税込）

［発売日］12月6日（土）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm