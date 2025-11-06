【ユニクロ】数量限定のコラボアイテムが狙い目！大人がぐっとおしゃれ見えする「秋冬アイテム」3選
普段の「ユニクロ」にはないデザインがプチプラで買える！ユニクロではシーズンによって、他のブランドやデザイナーとコラボした特別コレクションが多く登場します。
通常のユニクロではなかなか見かけないデザインが、プチプラで手に入るのも魅力ですし、数量が限られているため、人とかぶりにくいのも◎。2025年秋冬シーズンに発売された、おすすめのアイテムを3点ピックアップしました。
1. 「ユニクロ シーのニットジャケット」でこなれ感を演出
写真で羽織っているのは、ユニクロ シーの「ニットジャケット」。メンズアイテムですが、ユニセックスで着られるつくりになっていて、女性にも人気の高い一枚です。
名前の通り、ニット素材をジャケットの形に仕立てたアイテムで、かっちりとし過ぎず、カーディガンに近い感覚で軽やかに羽織れます。着心地がよく、きれい見えもかなうのがメリット。カラバリは写真のブラックと、ダークブラウン、ダークグレーの3色展開です。
写真のコーディネートではヒップまで隠れるような大きめサイズを選び、袖はロールアップしてバランスを取っています。このゆったりとしたサイズ感も、こなれて見えるポイントです。
2. ショート丈が旬！ 「JWアンダーソンコラボのシャツ」
写真で着ているシャツは、JWアンダーソンとのコラボアイテム「オックスフォードシャツ／ストライプ」。オーバーサイズシャツの裾を横一列に短めにカットしたようなボクシーシルエットは、今年のトレンドです。
写真のコーディネートのように、シンプルな黒のサテンスカートを合わせるだけでも今っぽい着こなしに仕上がり、ワイドパンツなどのボリュームのあるボトムスとも相性のいいトップスです。
カラバリは、写真のベージュとピンクの2色。素材にはコットンとレーヨンを使用していて、気持ちのよい肌触りです。一枚ではもちろん、寒くなったら上からニットやカーディガンを重ねてレイヤードを楽しむのもいいですね。
3. シックでおしゃれな「ユニクロ シーのスニーカー」
写真のシューズは、ユニクロ シーの「スウェードコンビネーションスニーカー」。スーツやビジネスカジュアルな着こなしにも合わせられそうな、すっきりとしたスタイリッシュなデザインです。
きれいめな着こなしから、休日のカジュアルコーデまで、テイストを問わず合わせられます。異素材のコンビ使いもシックで、落ち着いた印象もありながら、おしゃれにはけるスニーカー。カラバリは、写真のブラックとオフホワイトの2色展開です。
また、男女兼用アイテムのため、サイズが22.5から28センチまで0.5センチ刻みでそろっており、足が大きめな女性もフィットする一足が見つけやすくなっています。
他にも、はき口のまわりにクッション材を使用して足当たりをよくしたり、インソールに穴を開けて通気性を改良するなど、機能面も考慮されています。見た目だけでなく、はき心地もいいのがうれしいポイントです。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)