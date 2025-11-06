この冬はとっておきの“お上品顔”に♡ スキントーンで作る「大人っぽミュートメイク」をご紹介！
冬が近づくと、なんだかそわそわ、ワクワク♡ そんな季節には、スキントーンで叶う上品メイクがぴったり。そこで今回は、上品さと抜け感を兼ね備えた「大人っぽミュートメイク」をご紹介します。ブラウンカラーは、ヌーディなワントーンでニュアンスっぽくつけるのがコツなんだとか。ぜひ参考にしてみて！
スキントーンで作るオ・ト・ナ ミュートメイク
今シーズン豊作のブラウンをこの冬取り入れるなら？ヌーディなワントーンでニュアンスっぽくつけるのがコツ！
ラインやマスカラ、ハイライトで、立体感と引き締めどころをおさえておけば、ちゃんと盛れるのでご心配なく。
使用したコスメはこちら♡
【A】シグニチャー カラー アイズ 15 7,700円／SUQQU
▶ザ・ベーシックなベージュトーンでありながら、洗練されたブラウンアイメイクがかなう。
【B】ケイト レアフィットジェルペンシルN PK-2 1,210円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）
▶目元になじみながらきちんと締めるピンクグレージュ。
【C】エクスプリシット リップスティック 829A 5,280円／NARS JAPAN（限定）
▶素の唇を引き上げるニュートラルなベージュピンク。
【D】ファシオ ウルトラ WP マスカラ（カール） 01 1,320円（編集部調べ）／コーセー
▶すらっとのびたツヤのある漆黒まつ毛に。
【E】シマリング グロー デュオ R X01 4,950円／THREE（限定）
▶人気のハイライト＆チークベースからピンクトーンの限定色が登場。
メイク手順
How to アイ
A-1を上下まぶたに広げる。Bで中間を抜いた目頭と目尻にラインを引く。このとき目頭側は太めに、目尻側は2mmほど延長。A-2を目のきわに入れてラインをぼかし、A-3を下目頭にオン。
How to リップ
コンシーラーで赤みを消した唇にCをブラシ塗りしてルーズに。
How to チーク＆ノーズ
E-1をほおと鼻の3点に、 E-2をポイントで小さく入れて血色とメリハリを与えて。
完成♡
まろやかブラウン＆ベージュを大人っぽくまとった冬メイクの完成♡ 立体感を引き締めどころをしっかりおさえておくことで、優しげのある雰囲気を演出してくれる。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣