この冬はとっておきの“お上品顔”に♡ スキントーンで作る「大人っぽミュートメイク」をご紹介！

冬が近づくと、なんだかそわそわ、ワクワク♡ そんな季節には、スキントーンで叶う上品メイクがぴったり。そこで今回は、上品さと抜け感を兼ね備えた「大人っぽミュートメイク」をご紹介します。ブラウンカラーは、ヌーディなワントーンでニュアンスっぽくつけるのがコツなんだとか。ぜひ参考にしてみて！

スキントーンで作るオ・ト・ナ ミュートメイク 今シーズン豊作のブラウンをこの冬取り入れるなら？ヌーディなワントーンでニュアンスっぽくつけるのがコツ！ ラインやマスカラ、ハイライトで、立体感と引き締めどころをおさえておけば、ちゃんと盛れるのでご心配なく。

使用したコスメはこちら♡ 【A】シグニチャー カラー アイズ 15 7,700円／SUQQU

▶ザ・ベーシックなベージュトーンでありながら、洗練されたブラウンアイメイクがかなう。 【B】ケイト レアフィットジェルペンシルN PK-2 1,210円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（限定）

▶目元になじみながらきちんと締めるピンクグレージュ。 【C】エクスプリシット リップスティック 829A 5,280円／NARS JAPAN（限定）

▶素の唇を引き上げるニュートラルなベージュピンク。 【D】ファシオ ウルトラ WP マスカラ（カール） 01 1,320円（編集部調べ）／コーセー

▶すらっとのびたツヤのある漆黒まつ毛に。 【E】シマリング グロー デュオ R X01 4,950円／THREE（限定）

▶人気のハイライト＆チークベースからピンクトーンの限定色が登場。

メイク手順 How to アイ A-1を上下まぶたに広げる。Bで中間を抜いた目頭と目尻にラインを引く。このとき目頭側は太めに、目尻側は2mmほど延長。A-2を目のきわに入れてラインをぼかし、A-3を下目頭にオン。 How to リップ コンシーラーで赤みを消した唇にCをブラシ塗りしてルーズに。 How to チーク＆ノーズ E-1をほおと鼻の3点に、 E-2をポイントで小さく入れて血色とメリハリを与えて。

完成♡ まろやかブラウン＆ベージュを大人っぽくまとった冬メイクの完成♡ 立体感を引き締めどころをしっかりおさえておくことで、優しげのある雰囲気を演出してくれる。 ファーコート 20,680円／EMODA ルミネエスト新宿店 イヤーカフ 330円／ラティス 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣