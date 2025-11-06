¡Úµð¿Í¡Û °éÀ®Êá¼ê¡¦ºäËÜÃ£Ìé¤¬µÙÆüÊÖ¾å¡Ö¼é¤ì¤Æ¡¢Áö¤ì¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡Ä¡×£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£´ÎÒ¤Î£²£³ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¡¦ºäËÜÃ£ÌéÊá¼ê¤¬£¶Æü¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÔÎý½¬¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏµÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£ÌðÌî½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°Æü£µÆü¤«¤é£±·³·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤¦¡Ö¸áÁ°ÁÈ¡×¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÃ£¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£ºòÆü½é¤á¤Æ£±·³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æµ»½ÑÌÌ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¡Ê½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÉÙ»ÎÂç¤«¤éÆþÃÄ¡£ÆóÎÝÁ÷µå¤Ïµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î£±¡¦£¸¡Á£±¡¦£¹ÉÃÂæ¤ò¾ï»þ·×Â¬¤¹¤ë¶¯¸ªÊá¼ê¤À¡££±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£³·³¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿´µ»ÂÎ¤òËá¤¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë£²·³¤Ø¾º³Ê¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï£±£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£´ÎÒ¡¢£±ÂÇÅÀ¡¢£±ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö£²·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë·ë²Ì¤¬¾¯¤·½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢£³·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£±¤Î½ÓÂ¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¼éÈ÷¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ªÁö¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£Áö¤ì¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÁö¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¼é¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËÁö¤ì¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£