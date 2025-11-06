埼玉に他県民が殺到！神コスパ海鮮店 いくらマグロ爆盛り海鮮丼＆茨城県民が箱買いする焼きいも店
≪いま食べたいのはどっち？県民溺愛グルメ!ローカルチェーン対決≫
今回のソレダメは、“食欲の秋にあなたがいま食べたいのはどっち!?”
県民溺愛・ローカルチェーンが大激突！群馬県のコスパ最強・鉄板ランチvs東京都のファミリー層から愛される串カツ、埼玉県からは海無し県の豪華刺身盛りvs茨城県の蜜がしたたる秋の絶品スイーツ、静岡県の60年変わらないお袋の味vs謎の呪文が飛び交ううどんチェーン、東京都の激安中華チェーンの最強メニューvs群馬県の焼き肉チェーンの豪華食べ放題と、週末行きたくなるローカルチェーンが見つかります！
ローカルチェーンの常連芸能人も参戦！
静岡県出身の鈴木砂羽が、子どもの頃から通うお弁当チェーンで県民自慢グルメを紹介！1日3000個売れる？？？むすびとは？
さらに、EXIT兼近が若手時代に食べていた東京・激安中華チェーンのコスパ最強メニューや、ウルフアロンが柔道家時代に通った東京・串カツチェーン、そして芸能界のスイーツ番長・的場浩司激押しの茨城・焼き芋専門チェーンの蜜トロ最新スイーツを一挙ご紹介！
“多数派を選んだら試食”でスタジオゲストたちも多数派を選んで歓喜、外して絶叫…
食欲の秋に いま食べたいのはどっち？
全国のローカルチェーンの魅力満載でお届けします！
