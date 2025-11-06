ふざけるな！「俺の子じゃない」…不倫相手の驚愕の一言に私がブチ切れた瞬間【ママリ】

不倫相手を信じていた自分を殴りたいくらい、腹が立つ

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。交際相手との関係を解消する時、いろいろと話しているうちに「え？ひどくない？」という相手の素性を垣間見てしまう瞬間ってあるかもしれません。付き合っている間は気づいていなかったり、盲目になって見えていなかったりした部分も、別れを決意して相手と対峙すると急にクリアに見えてくることも…。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がいますが彼は既婚者。S葉は自分でも「不毛だ」と分かっていながらM生との関係を断ち切れず過ごしていました。





S葉が新居に引越してすぐのころ、S葉の隣りにはE原さんというイケメン青年が引越してきます。最初はただの隣人だったE原さんですが、少し距離が縮まるきっかけがあってから何となく気になる存在にはなっていました。そんなE原さんからの「不倫相手はあなたを1番大切に思っていない」という言葉を受け、衝動的にM生との関係を終わらせようと決意したS葉。思い立ったように別れを告げ、M生をブロックしていましたが、後日、M生がS葉の部屋に訪ねてきます。

S葉とM生が交際中に「今後のこと」をどこまで話していたかは不明ですが、少なくともS葉は妊娠しても子どもは産もうと考えていたようです。しかし、実はM生はパイプカットをしており、妊娠の可能性は限りなく低い状態でした。



もし、M生が現在の妻と別れ、S葉と結婚したところで、現状のままではS葉が子どもを授かるのは難しい状況です。こうした現実を突きつけられ、S葉もようやくすっきりと目が覚めたようですね。



不倫にしろ二股交際にしろ、関係者が全員納得しているなら外野がどうこう言う話ではありません。しかし、もし自分が2番目以降にされていることが分かりつつ納得できず関係を続けているなら、「お互いを大切に思い合える」「大切にされるとはどういうことか」を冷静に考えた方がいいケースもあるのではないでしょうか。

