７日は「立冬」。暦の上では季節は冬へと移っていきますが、下高井郡野沢温泉村では、恒例の「お菜洗い」が始まっています。



根本についた土を温泉のお湯で丁寧に落とす「お菜洗い」。



野沢温泉村にある「秋葉の湯」を利用していたのは、野沢菜を漬けて40年、近くで民宿を営む山粼恵さんです。



モルゲンロートやまざき山粼恵さん

「（温泉で洗うと）やっぱりちがうね、味が違う」





かつては早朝から賑わっていたというお菜洗いですが、利用する人は年々減っていると言います。それでも、山粼さんは今年６日までの3日間でおよそ100キロの野沢菜を洗うそうです。モルゲンロートやまざき山粼恵さん「私が元気な限りはやろうかなと思います。あと10年は大丈夫かな、70くらいまで、もう70だけど、まあ80までできるかわかりませんけど娘たちが引き継いでやってくれるっていったら引き継いでやってくれればいいなって思いますけど」洗った野沢菜はこれから1か月間漬け込み、12月から営んでいる民宿で提供するということです。■市田柿づくり■鮮やかなだいだい色。飯田下伊那地域ではこの時季の風物詩市田柿づくりが最盛期を迎えています。飯田市上郷飯沼の農家吉川重徳さんの作業場では、10月下旬から柿を収穫し皮むきや吊るし作業が進んでいます。市田柿は機械化と徹底した衛生管理で品質を高めてブランド化が進みアジアを中心に輸出も盛んです。今年の柿は、全般的にやや大玉傾向で、夏に晴天が続いたことから例年以上に糖度が高く甘くもっちりとした市田柿に仕上がりそうだということです。柿農家 吉川重徳さん「これからいろんな作業があるわけですけど、おいしい柿を作ってまいりたいと思います」吊るした柿は1か月ほど乾燥させた後手や機械でもんで完成させ、出荷は今月下旬から始まるということです。出荷は去年並みのおよそ1120トンを見込んでいます。