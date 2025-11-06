シリーズ【石破政権あの時】。 官房副長官として政権を支えた橘慶一郎衆議院議員への単独インタビューです。

3回目のきょうは、石破政権の後、誕生した高市政権への展望と県内政界への影響について聞きました。

強い経済の実現へ 高市新内閣に寄せる期待は？

先月21日に発足した高市新内閣。強い経済の実現を掲げ、積極財政、外国人対策など早速、高市カラーが鮮明に打ち出されています。





増産から一転、減産への戸惑いも コメ政策はどうなる？

◆KNB 上野透 キャスター「高市さんの人柄を教えてもらってもいいですか」◆橘慶一郎 衆議院議員「わりとこう、ガツンとはものを言われるようでもあるけれど、やっぱり政治の人だからそうなんですけど、気が回る人です。とても細やかです」◆上野キャスター「高市政権にはどんなことを期待されますか」◆橘 議員「成長と分配の好循環ということ、それからやっぱり家計が温まってきて、物価上昇よりも家計の手取りのほうが増えていくということを目指したことはかわりないですね。それをやり遂げるためにはどうしたって賃金をお支払いになる会社が元気になってもらってないといけないので。やっぱりイノベーション。富山なら医薬とかもありますけど、やっぱり何か新しい商品とか新しいサービスを出していかない限り、成長というのはないですよね。そのためには政策的に言うと投資的なものを応援することもあるし、税体系の見直しということもあると思います。足りないよと言われたところがちゃんと届いているよということになってくれば、先は開けてくるのかなとそんな風に思います」

注目のコメ政策は、石破・小泉路線の増産から一転、減産へと方針転換しました。

コメの生産が盛んな県内でも、二転三転する方針に戸惑いの声が聞かれます。



◆橘 議員

「実は私どもコメどころに今いて、コメ作っている方の気持ちも分かる中で、かなりデリケートだったんです、どうしても小泉さん、増産ということはおっしゃった、実はおっしゃってたんだけど、需給がある程度バランスするように、やっぱりコメの生産量っていうものをよく見極めていかないと、ただやみくもに増産というわけにはいかないでしょうと。これから需要が増えていくんだというのも危ないんですよね。はっきり増産だけで言うのはやっぱり危険で、それはちょっと、鈴木さんになって」

◆上野キャスター

「大臣が代わって見え方の部分もあるんじゃないかと」

◆橘 議員

「うんそうそうそういうことね。あの、まあ、小泉さんがちょっとやっぱりやや歯切れよすぎたかもしれません」



その小泉進次郎防衛大臣は、橘議員と当選同期。親しい間柄だからこそ、あえて厳しく指摘します。



◆橘 議員

「実は今回の総裁選で、総裁選は小泉やったんで、同期ですからやや辛いことを私しゃべってもいいんでしょうけど、だからやっぱり小泉さんが1回待ちになったっていうのはそういうところもあると思います。もう少しそういうことに対してどういうかな、責任のあるというか、長い目で見て安心感のある安定感のある政策であったり、『総理になったらこれはやろう』というそこの芯柱とか、そういうものをもうちょっと磨いて欲しいんですよね」

◆上野キャスター

「ていうことは、橘さんとしてはいずれ小泉首相、小泉総理誕生」

◆橘 議員

「期待したいです。20年僕より若いので。20年経っても今の私ですから、その間にあるでしょうと期待しています」

富山県内の政界への影響は 富山1区候補者選考の行方

◆上野キャスター

「大きな流れとしては高市政権になりました。このことが県内政界に与える影響というのはどんな風に見ていらっしゃいますか」

◆橘 議員

「今のままこれで安定していければ、コンプラ問題ということはこれでだんだん落ち着いていくというか、これ以上何か起きない限りはね、そういう意味ではよくなってはいくと思うんです」



衆議院富山1区は田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受け、次の候補者となる支部長ポストが空席のままとなっています。

自民党富山市連は、選考委員会を設け、現職・田畑議員以外の新たな候補者選考を進めています。



◆上野キャスター

「田畑さんもおそらく、意欲を示してますし、まあ、富山1区は1区で候補者を考えようとしている状況ですけど、これ、どうなっていきそうだと見てらっしゃいますかね」

◆橘 議員

「まあ、そうですね。やっぱり、どうしてもその選挙区、選挙区である程度その、自主性というか、そこで考えてもらわなきゃいけないということが一つ。それから、最後の公認権は党にあるので、そのことを今度党がどう判断するかっていう、党本部ですね、そういう問題もあります」

「この経験を生かして恩返し」 自身のこれからはーー

橘議員は、今年7月の参院選で地元富山の自民党議員が敗北した責任を取り、党県連会長を辞任しました。

現在6期目。情勢は厳しくとも、石破政権で要職を担った経験を今後、ふるさと富山から、生かしていきたいと考えています。



◆橘 議員

「とてもいい経験をさせていただいてこれやっぱり、この経験やっぱり生かしていかなきゃいけないし、恩返しね、こういうことをさせていただいた環境に対する恩返しもしたいと思います。もう一度やっぱり地方から始まる新しい国の形っていうのが自分のキャッチフレーズですから、ちょっと地域課題にももう少ししっかり向き合いながら頑張っていきたいと思いますし、仰せつかるポジションも少しずつ変わっていきますので、やっぱりそういった中で、人間関係も生かしながら、もう一度頑張り、したいなと思います」

◆上野キャスター

「分かりました、ありがとうございました」

◆橘 議員

「ありがとうございます」



シリーズ「石破政権あの時」。3回にわたってお伝えしました。