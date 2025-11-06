クマによる人身被害が過去最悪となる中、自衛隊の本格的な支援が始まりました。国全体でクマ対策が進む中、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除する運用が、来週から始まります。

■自衛隊、秋田県でクマの運び出し担う

本格始動した自衛隊による“クマ対策支援”。2日目となる6日はさっそく、1頭のクマと対面。

記者

「捕獲用のおりの周りに自衛隊、猟友会、市の職員が集まっています」

秋田県鹿角市の果樹園で、クマが捕獲されました。

スプレーや盾を手にした自衛隊員があたりを警戒。クマは猟友会によって駆除され、自衛隊はクマの運び出しを担ったということです。

■北海道や東北地方などのトップが国に提言

環境省によると今年度、クマに襲われて死亡した人は全国で13人と“過去最悪”の状況。そのうち12人は、北海道と東北で確認されています。

6日午後、その北海道や東北地方などのトップが集結。

秋田県 鈴木健太知事

「全国的にツキノワグマによる人身被害が拡大しています。被害は11月に入ってもとどまることを知りません」

深刻な“クマ対策”について、国への提言をまとめました。

福島県 内堀雅雄知事

「各自治体が精いっぱい自分たちがなすべきことをやっていくことが重要」

新潟県 花角英世知事

「紅葉シーズンで人が来なくなることで、地域経済にも影響」

クマ対策にかかる予算の確保などを、国に求めたいということです。

また、全国最多の5人が亡くなっている岩手県は、環境省に要望書を提出。

岩手県 佐々木淳副知事

「33件34名の被害が発生。地域住民等の安全を守るべく、できる限り市町村・猟友会と連携して対応。現場では大変苦労しながら対応しているので、ぜひともご支援賜れればとよろしくお願いいたします」

■警察庁、13日からライフル銃を使ってクマ駆除へ

国全体で急務となっているクマ対策。

警察庁は6日、機動隊の警察官がライフル銃を使ってクマを駆除する運用を、今月13日から始めるとしました。

企業も“クマ対応”に追われています。

日本郵便は、クマが出没している地域において原則午後5時以降、バイクや自転車での配達業務を見合わせる方針を明らかに。郵便物の配達に遅れが生じる可能性があるとしています。

■ブナの実 秋田と山形はまったく付いていない状況

また、6日に明らかになったのが、クマのエサとなる「ブナの実」のこの秋の実の付き具合。東北森林管理局によると、調査が行われたのは東北の5県です。

数値が2を下回れば「凶作」。1を下回ると「大凶作」となる中、結果は5県全てが「大凶作」。中でも秋田と山形は、まったく実が付いていない状況だとわかりました。

専門家は…。

クマの生態に詳しい 岩手大学農学部 山内貴義准教授

「（ブナの実は）冬眠前に脂肪を蓄えるのに非常に重要な食物。これを食べられないとなるとクマにとっても死活問題。なのでクマはもういま死に物狂いで里に出ている。（今年は）もう雪が降ったから大丈夫ではなく、最大限の警戒をした方がいい」

クマの出没については、少なくとも今月いっぱいは相次ぐ可能性があるということです。