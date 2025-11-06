【義母のスパイ、正体は！？】ショック「私の味方だと思っていたのに…！」＜第16話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第16話 ツカサさんに裏切られた！
【編集部コメント】
ツカサさんとお義母さんの仲良く話す姿が、チヒロさんをどんどんネガティブな方向に追いやっていきます。いやいや、ツカサさんはチヒロさんがお義母さんと出会う前からお義母さんと知り合いだったんですよ……？ って、こんな正論、今のチヒロさんには届かないですよね。「ツカサさんに裏切られた」とまで言ってしまうチヒロさん。裏切ったって……チヒロさんが勝手に「ツカサさんも自分と同じ気持ちだ」と期待していたんですよねーーー？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
