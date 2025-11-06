RAG POUNDが、M.O.P.の「Ante Up」を日本初のオフィシャルカバー。2ndシングル「ANTE UP!!」（読み：アンテアップ!!）として、11月7日に配信リリースする。

M.O.P.の「Ante Up」は、ヒップホップを語る上で欠かせない伝説の1曲であり、今もなおナイトクラブのメインタイムを揺らし続けている。RAG POUNDによる「ANTE UP!!」は、圧倒的なエネルギーをそのままに、オリジナルが持つ“ぶち上げ感”をしっかりと受け継ぎながら、リリックでは〈テッペン獲る〉〈遠慮はNo〉〈やってやろう〉など力強いフレーズのパンチラインで、RAG POUNDならではの日本語カバーとして生まれ変わっている。

彼らの真骨頂でもあるクランプとの親和性も高い1曲に仕上がっており、クランプの根幹にある“闘う”、“立ち上がる”、“仲間を信じる”という精神が、そのままこの曲のテーマと重なる。夢や挑戦に立ち向かう、すべての世代への応援歌となっている。また、同楽曲は10月18に開催された『渋谷音楽祭』でも披露された。

今回のリリースについて、RAG POUNDは「アメリカのレジェンドHIP HOPユニット M.O.P. の名曲『Ante Up』を、今回RAG POUNDとしてオフィシャルカバーできることを本当に嬉しく思います。自然と元気や闘志が湧き上がり、聞いた人の背中を押してくれるような曲になっていると思います！この楽曲が皆さんの一歩を踏み出すきっかけになると嬉しいです。」とコメントしている。

また、リリースを記念した各種キャンペーンも開催決定。キャンペーン第1弾は『RAG POUND「ANTE UP!!」リリース記念！ TikTok投稿 #やってやろう キャンペーン』として、TikTokにて“1,000件投稿キャンペーン”を行う。TikTokで同楽曲の公式音源を使用し、ハッシュタグ『#やってやろう』『#ラグパン』をつけて投稿することで参加できる。RAG POUNDが発信するダンスチャレンジやシチュエーションチャレンジ、クランプ、Vlog、ペット自慢など、どんなスタイルでも可能な同企画は、“#やってやろう”の気持ちをTikTok投稿で表現するというもの。1,000投稿を達成した暁には、Instagramで使用できるRAG POUNDメンバースペシャルGIFを公開予定だ。

さらに、後日特設フォームで応募した方の中から抽選で8名に『「ANTE UP!!」リリース記念 直筆サイン入り 未公開ショットフォトカード』をプレゼント。詳細はRAG POUND公式SNSへ。

＜RAG POUND コメント＞

アメリカのレジェンドHIP HOPユニット M.O.P.の名曲『Ante Up』を、今回RAG POUNDとしてオフィシャルカバーできることを本当に嬉しく思います。僕たちのダンスジャンル“KRUMP（クランプ）”やHIP HOPにも結びつきの強い楽曲で、レコーディングではKTRとSHOOTが熱量高くラップを吹き込みました。サビでは“やってやろう” “テッペン獲る！”という特徴的なフレーズが入っていて、自然と元気や闘志が湧き上がり、聞いた人の背中を押してくれるような曲になっていると思います！この楽曲が皆さんの一歩を踏み出すきっかけになると嬉しいです。僕たちのパフォーマンスもライブやTikTokなどで披露していきますので是非沢山の皆さんにチェックしてほしいです！やってやろう！

（文＝リアルサウンド編集部）