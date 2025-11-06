冬の味覚「ズワイガニ」漁が解禁！漁獲量は初日にしては例年よりも多い　阪神梅田本店では１杯８万６０００円で売られるものも　７日からは割安な「理由あり」カニを販売

ズワイガニの漁が１１月６日解禁。冬の味覚が百貨店にも並びました。



次々と水揚げされる冬の味覚、ズワイガニ。６日、兵庫県などで漁が解禁されました。



漁業関係者によりますと、ことしの漁獲量は初日にしては例年よりも多いということです。



初セリでは１８０万円で落札されたものも。



（落札者：神戸「料理屋 植むら」 植村良輔さん））「いいカニだと思います！今年は『去年に比べていい』と言われているので、これが続くように、漁師さんに頑張ってもらえたら」





一方、阪神梅田本店では午後４時過ぎ、６日朝京都の舞鶴で水揚げされたばかりのズワイガニ約４０杯が到着しました。サイズによって値段に幅があり、一番小さいもので１杯３０００円から。８万６０００円の大きなサイズも。さっそく電話注文が相次ぎ、６日の分は完売したということです。（客）「せめて半値くらいだったら…」そして６日は特別にカニ汁が無料でふるまわれました。「最高です。最高以外言うことないです」「めちゃめちゃおいしい」阪神梅田本店では７日から、脚が折れていたり甲羅が欠けていたりする「理由（わけ）あり」のズワイガニを割安で販売する予定です。