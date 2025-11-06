濃厚な味わい さつま町の「山太郎ガニ」 えっちゃんのたんぽぽ倶楽部も絶賛のみそ汁【亀ちゃんのかごしま撮った！】
亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。
先月下旬から急に寒くなって、温かい汁ものが食べたくなりますよね。そこで北薩の秋の味覚、味も濃厚な山太郎ガニ漁を撮影してきました。
こちらは、さつま町田原。川内川の支流、穴川です。カニとり名人の中囿正樹さんが、3日前に仕掛けておいたかごを引き上げると…
山太郎ガニ（モクズガニ）がたくさん入っていました。今年も大きくて豊漁だそうです。
Ｑ.焼酎もおいしいのでは？（川漁師・中囿正樹さん）「いや焼酎は合わないと言われる。ずっとカニを食べることに集中するから」
15歳のころからカニをとり始め、カニ漁を知り尽くした中囿さん。この日は120匹もとれました。
（川漁師・中囿正樹さん）「だしがすごく出るので最高。皆さんにたくさん食べてほしい」
取れたての山太郎ガニを自宅で味噌汁にしてみました。豆腐とミツバが合うんですよね。
そして、私もお天気コーナーを務めているMBCラジオ「えっちゃんのたんぽぽ倶楽部」のスタッフにふるまいました。
（宮原恵津子さん）「おいしい！自然のだしが出ているから、お豆腐とか中まで染みている」
喜んでいただけて何よりでした。
山太郎ガニ漁は今月末までで、地元の物産館「宮之城ちくりん館」で購入できます。
・・ ・