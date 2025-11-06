亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。

先月下旬から急に寒くなって、温かい汁ものが食べたくなりますよね。そこで北薩の秋の味覚、味も濃厚な山太郎ガニ漁を撮影してきました。

こちらは、さつま町田原。川内川の支流、穴川です。カニとり名人の中囿正樹さんが、3日前に仕掛けておいたかごを引き上げると…

山太郎ガニ（モクズガニ）がたくさん入っていました。今年も大きくて豊漁だそうです。

Ｑ.焼酎もおいしいのでは？

（川漁師・中囿正樹さん）「いや焼酎は合わないと言われる。ずっとカニを食べることに集中するから」

15歳のころからカニをとり始め、カニ漁を知り尽くした中囿さん。この日は120匹もとれました。

（川漁師・中囿正樹さん）「だしがすごく出るので最高。皆さんにたくさん食べてほしい」

取れたての山太郎ガニを自宅で味噌汁にしてみました。豆腐とミツバが合うんですよね。

そして、私もお天気コーナーを務めているMBCラジオ「えっちゃんのたんぽぽ倶楽部」のスタッフにふるまいました。

（宮原恵津子さん）「おいしい！自然のだしが出ているから、お豆腐とか中まで染みている」

喜んでいただけて何よりでした。

山太郎ガニ漁は今月末までで、地元の物産館「宮之城ちくりん館」で購入できます。

