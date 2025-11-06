「この人に聞く」。今回は、この秋、九電工から社名を変更したクラフティアの西谷尚浩鹿児島支店長です。新たな社名に込めた思いや、今後の戦略、方針を聞きました。

（クラフティア・鹿児島支店 西谷尚浩支店長）「本当に食べ物がおいしくて自然が豊か。お酒はもう焼酎を飲んでいる」

福岡に本社を置くクラフティアの鹿児島支店長西谷尚浩さん（57）です。福岡県出身で、これまで福岡や東京で営業職として勤務。去年の春、鹿児島支店長に就任しました。

電気工事がメインだった九電工は前身の会社設立から80年を迎え、現在は宇宙ビジネスプロジェクトなどにも参画。事業拡大に伴い今年10月、社名を「KRAFTIA」に変更しました。

Kは九州、九電工の頭文字で、クラフト、イノベーションアクションを組み合わせた造語です。九電工時代の想いを受け継ぎながら、技術を革新・実行するとの決意が込められています。

（クラフティア・鹿児島支店 西谷尚浩支店長）

「私の本当にそのままの気持ちを言えば、思い切ったことやったなと思った。クラフティアという名前を覚えていただいて、九電工と同じように信頼される企業を継続していきたいなという風に思っている」

今年、社名変更以外にもう一つ大きな出来事だったのが本社の移転です。

移転先は福岡市で進む大規模再開発事業の中心施設で天神の新たなランドマーク、「ワン・フクオカ・ビルディング」。

間仕切りのないフロアはその日の業務や目的によって席を選べるフリーアドレス制を導入。リフレッシュするエリアも設け、社員同士の連携や交流を図っています。

以前と比べ、明るく開放的なオフィスになりました。

（移転を主導した・クラフティア総務課 功野一也プロジェクト課長）「効果としては部門間のコミュニケーションが上がったり、意思決定のスピード感も上がったりしたのかなと思う」

組織の多様性が求められるいま、建設現場での女性の登用にも力を入れています。

入社5年目・喜界町出身の清水菜々美さん（25）と2年目で霧島市出身の赤塚未空さん（24）です。

清水さんは電気設備工事や現場での打ち合わせ、赤塚さんは図面作成などの業務を担当しています。

（入社5年目・喜界町出身 清水菜々美さん・25）「自分が配線した建物に電気が通って明かりがつく瞬間がうれしい。力仕事だけでなく、丁寧さや繊細さが求められる仕事なので、女性が活躍できる場面も多くやりがいを感じる」

（入社2年目・霧島市出身 赤塚未空さん・24）「今は女性が少ない中での現場になっているが、これからどんどん増えて明るい職場を築いていけたら」

およそ7000人の従業員のうち鹿児島支店で働くのは600人。県内に12ある営業所の中で、建設現場で働く女性は2人だけです。国の調査では全国の建設業界で働く女性の技術者と技能者の割合は10%に満たず、働きやすい環境づくりが喫緊の課題です。

（クラフティア・鹿児島支店 西谷尚浩支店長）

「彼女たちの後輩の女性の方々に魅力ある職場だなと思ってもらえるような本当にシンボリック的な立場で仕事をしている部分もある、着替える場所の中には男性と一緒になったりする現場もまだある」

「本当に働きやすい環境を整えてくださいという話を、発注者や建築業者の方に働きかけていくのが私の役目」

時代のニーズをとらえ柔軟に変化していく一方、西谷さんは創業から続ける「電気事業」を大切にしたいと話します。

離島もあり大雨や台風など災害の多い鹿児島で、いち早く現場に駆け付け地域のインフラを守りたいと思いを強くしています。

（クラフティア・鹿児島支店 西谷尚浩支店長）

「水も出ない、断水しているので、短時間で電気を通すという強い使命感のもと作業をしている姿を間近で見て、同じクラフティアの社員だが本当にすごいなと思った」

「会社はこれから事業エリアも事業領域も拡大してさらなる高みを目指そうとしているが、根底にあるのは鹿児島のインフラを守るというところはすごく大事。忘れてはならない部分」

これからも地域に密着し、暮らしを支えます。

