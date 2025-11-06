演歌歌手の山内惠介が６日、東京・東京国際フォーラムで「山内惠介 デビュー２５周年五大コンサート ２０２５〜いくつもの断崖（きりぎし）を越えて〜」のファイナルを行った。

２５周年という節目の年に記念曲「北の断崖」と、高校の先輩である椎名林檎が作詞作曲した「闇にご用心」をリリースし、ともにヒットさせた山内。「林檎さんに曲を書いていただくというのは、紅白に出るのと同じくらい長年の夢でした。２５周年にふさわしいコラボレーションで幸せです」と笑みを見せた。

ステージではミュージックビデオにも出演しているダンサーと共に「闇にご用心」を熱唱。山内は「大尊敬する高校の先輩。私は高校３年生の時にデビューしたので、林檎さんとの出会いで初心を思い出しました」と話した。

「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２５」で最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝いた「紅の蝶」など全２６曲を５０００人のファンの前で披露。昨年は日本レコード大賞、紅白歌合戦と忙しい年末を迎えた。「１２月３０日、３１日と歌えたことにファンが喜んでくれたんです。２５周年を歌いきるという意味でも、願っています」と連続出場に期待を込めた。