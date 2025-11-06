夏川椎菜、4thアルバム『CRACK and FLAP』大きなタマゴが印象的な新アーティストフォト公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の2/4発売4thアルバム「CRACK and FLAP」から、アーティストフォトが公開された。オレンジのボリュームあるチュール衣装を着た夏川が、大きなタマゴの傍らに座った印象的なビジュアルで、アルバムへの期待が高まるカットになっている。

本アルバムには、すでに新たなライブアンセムとして人気を得ている「シャドウボクサー」、不穏な世界観が漂う「「 later 」」の2枚のシングル楽曲に、アーティスト提供曲も含んだ新曲6曲を加えた全10曲を収録予定。過半数の楽曲で夏川自身が作詞を務め、立ちはだかる問題や困難にどう立ち向かうのかを様々な視点から書いた、立ち向かう人々と並走するようなアルバムになっている。

Blu-rayには、リードトラックのミュージックビデオとメイキングを収録。完全生産限定盤はスペシャルBOXに「ヒヨコのぶらぶらキーホルダー」「パタパタ“FLAP”メモ」「ダイカットステッカーセット」を詰め込んだ特別仕様。各種店舗購入特典やリリースイベントも要チェックだ。ジャケット写真や楽曲情報は順次詳細解禁予定。

25年12月から26年1月にかけて実施される同タイトルの全国ツアー内でアルバム楽曲の先行解禁することも予告され、楽曲初解禁の場にも注目が集まる。今ライブハウスで一番熱いライブをする声優アーティストとして注目されている夏川のライブも、アルバムと合わせて楽しみにしてほしい。

●リリース情報『CRACK and FLAP』2026年2月4日発売

詳細はこちら

https://www.natsukawashiina.jp/artist/shiinanatsukawa/info/578236

予約はこちら

https://shiinanatsukawa.lnk.to/f2cdQE

【完全生産限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：SMCL-974〜976

価格：￥9,900（税込）

＜Blu-ray＞

リードトラック Music Video、Music Video Making

・スペシャルBOX仕様

・グッズ：ヒヨコのぶらぶらキーホルダー、パタパタ“FLAP”メモ、ダイカットステッカーセット

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：SMCL-977〜978

価格：￥4,400（税込）

＜Blu-ray＞

リードトラック Music Video、Music Video Making

【通常盤(初回仕様限定盤、CD）】

品番：SMCL-979

価格：￥3,100（税込）

店舗購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ（形態別ジャケット絵柄）

・楽天ブックス：2L判ブロマイド

・セブンネットショッピング：缶バッジ

・全国アニメイト（通販含む）：A4クリアポスター

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：ジャケット絵柄アクリルキーホルダー

・Sony Music Shop：ステッカー

・タワーレコードオンライン(店舗対象外)：L判ブロマイド

・HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）：L判ブロマイド+A5クリアファイルセット

・とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：缶バッジ

・ソフマップ×アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）：缶バッジ

・アニプレックスオンライン：L判ブロマイド

・夏川椎菜応援店：ポストカード

※同じアイテムの場合も、店舗ごとにデザインが異なります。

※応援店対象店舗は追って公開いたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚ご購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

@Loppi・HMV限定グッズセット

【夏川椎菜4thアルバム「CRACK and FLAP」@Loppi・HMV限定グッズセット】

・完全生産限定盤[CD＋BD＋GOODS] ＋アクリルスタンド（Loppi番号：AW16357459） 11,400円(税込)

・初回生産限定盤[CD+BD] ＋アクリルスタンド（Loppi番号：AW16357460） 5,900円(税込)

・通常盤(初回仕様限定盤)[CD] ＋アクリルスタンド（Loppi番号：AW16357461） 4,600円(税込)

詳細はこちら

https://www.natsukawashiina.jp/artist/shiinanatsukawa/info/578238

購入はこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/251021131/

夏川椎菜 4thアルバム『CRACK and FLAP』発売記念 リリースイベント

対象商品を対象店舗にてご購入いただき、期間中にご応募いただいたお客様の中から抽選で、リリースイベントにご招待いたします。

2026年2月8日(日)

13:00開始 @東京都：アニメイト秋葉原1号館 7Fイベントスペース

対象店舗：全国アニメイト(通販含む)

イベント内容：ミニライブ＋トークショー

2026年2月28日(土)

13:00開始 @東京都内某所

対象店舗：Amazon.co.jp

イベント内容：トークショー

※イベント申込・応募期間は法人によって異なります。各会場詳細をご確認ください。

※急遽イベント内容が変更・延期・中止等となる可能性がございますので予めご了承ください。

※イベント当日の詳細は、ご当選者のみにご案内させていただきます。

※抽選にご当選されたお客様のみご参加いただけます。フリー観覧はございません。

詳細・注意事項はこちら

https://www.natsukawashiina.jp/artist/shiinanatsukawa/info/578228

●ライブ情報

LAWSON presents 夏川椎菜 4th Live Tour 2025-2026 “CRACK and FLAP”

2025年12月21日（日） 17:00開場 / 18:00開演 千葉・市原市市民会館 大ホール

2025年12月27日（土） 16:30開場 / 17:30開演 大阪・NHK大阪ホール

2026年1月12日（月・祝） 17:00開場 / 18:00開演 埼玉・大宮ソニックシティ

2026年1月17日（土） 17:00開場 / 18:00開演 愛知・COMTEC PORTBASE

2026年1月24日（土） 17:00開場 / 18:00開演 東京・立川ステージガーデン

2026年1月25日（日） 16:00開場 / 17:00開演 東京・立川ステージガーデン

チケット料金

千葉・大阪・埼玉・東京公演

全席指定

＜グッズ付きチケット＞11,000円（税込）[グッズ内容]たまご型アクリルキーホルダー

＜チケットのみ＞9,500円（税込）

愛知公演のみ

1Fスタンディング / 2F指定席

＜グッズ付きチケット＞11,000円（税込）[グッズ内容]たまご型アクリルキーホルダー

＜チケットのみ＞9,500円（税込）

※未就学児入場不可

※1Fスタンディングは整理番号順入場（愛知公演のみ）

※ドリンク代別途600円必要（愛知公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳細はこちら

https://trysail.jp/contents/983602

●イベント情報

「LAWSON presents夏川椎菜 as mona 2ndワンマンライブ君を幸せにするのはわたし♡」

2025年11月29日(土)

昼の部公演 14:00開場 15:00開演

夜の部公演 17:30開場 18:30開演

会場：立川ステージガーデン

チケット受付

https://l-tike.com/mona_2ndlive/

「京 Premium Live 2025」

12月27日(土) 開場15:30 / 開演16:15

12月28日(日) 開場14:15 / 開演15:00

会場：ロームシアター京都メインホール

出演者：

<27日(土)>青木陽菜、石原夏織、伊藤彩沙、大橋彩香、田中有紀、南條愛乃、前島亜美、Machico、矢野妃菜喜

<28日(日)>angela、岡咲美保、KOTOKO、鈴木このみ、茅原実里、DayRe:、TRUE、夏川椎菜、halca

両日MC：伊藤彩沙

詳細はこちら

https://miyako-premiumlive.jp/

