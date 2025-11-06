Mori Calliope¤Î³Ú¶Ê¡ÖRivals and Equals¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëÂè18ÏÃÊüÁ÷²ó¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Virtual Artist Mori Calliope¡£ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈÆÃ¤Î²Î»ì¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Made in Japan¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHANTOMIME¡Ù¤ÏiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Á¥ã¡¼¥ÈÀ¤³¦10¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç£±°Ì¡¢US Billboard Artist100¡¢World Album¡¢Top Album Sales¡¢Heatseekers Albums¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤Î³¤³°¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎHollywood Palladium¤Ë¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖLET¡ÇS JUST CRASH¡×¤ÎMusic Video¤¬11·î4Æü¸½ºß38Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Mori Calliope¤Î³Ú¶Ê¡ÖRivals and Equals¡×¤¬¡¢Âè18ÏÃÊüÁ÷²ó¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖRivals and Equals¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤ËMori Calliope¡¢ºî¶Ê¤Ï¡¢PABLO¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢PABLO / G4CH4¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸«Æ¨¤¬¤·¸·¶Ø¤À¡£
¡ãPABLO»á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»Àô¤Ï¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆMori Calliope¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÀÚ¤ì¤ÆÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Âè18ÏÃÁÞÆþ²Î
¡ÖRivals and Equals¡×
ºî»ì¡§Mori Calliope
ºî¶Ê¡§PABLO
ÊÔ¶Ê¡§PABLO / G4CH4
²Î¾§¡§Mori Calliope
¥ì¡¼¥Ù¥ëÌ¾¡§EMI Records
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖLET¡ÇS JUST CRASH¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/mc_ljc
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù
2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡ª
CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë
Prime VideoÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ê·îÍË0»þ00Ê¬¡Á¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê²ÐÍË0»þ00Ê¬¡Á½ç¼¡¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¸¶ºî¡Û
¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
¸¶ºî¡§Î¢Æá·½
graffiti design¡§ÚçÆ¸½¨µÈ
¡ÚSTAFF¡Û
´ÆÆÄ¡§¿û¾ÂÉç¼ÂÉ§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÐÌîÁï
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾¾ËÜ¤è¤·¤Î
ÈÃ½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³¿¹±Ñ»Ê
¿Í´ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÊÝ²ÊÍº»
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾®ÌÚÀÆÇ·
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§°ËÆ£Í§º»¡ÊÁðÆå¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ¡Ê¥¹¥Æ¥é¡Ë
Æ°²è´ÆÆÄ¡§±©ÅÄÃÒ¿¥
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÃÓ¾å¿¿¿ò
3DCG´ÆÆÄ¡§»°ÂðÂóÇÏ
ÊÔ½¸¡§郄¶¶Êâ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾åÌîÎå
²»³Ú¡§´ä粼琢
¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥º¡§¥Ü¥ó¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à
À½ºî¡§¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãMori Calliope¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Virtual Artist¡£ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈÆÃ¤Î²Î»ì¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¹¥¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢Made in Japan¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHANTOMIME¡Ù¤ÏiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Á¥ã¡¼¥ÈÀ¤³¦10¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç£±°Ì¡¢US Billboard¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤Î³¤³°¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎHollywood Palladium¤Ë¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
©Î¢Æá·½¡¦ÚçÆ¸½¨µÈ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Mori Calliope¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/moricalliope
¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gachiakuta-anime.com/