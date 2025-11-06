続いてはこちら、中国発祥のスープ料理「麻辣湯」です。5日発表された今年の「新語・流行語大賞」の候補にも上がっています。

東京にある専門店では連日大行列ができているという「麻辣湯」の店が先月鹿児島にオープンしました。

（記者）「鹿児島に上陸した本格麻辣湯、店内も多くのお客さんでにぎわっています。」

鹿児島市の天文館に先月オープンしたのは、大分が本店の麻辣湯専門店「福恩麻辣湯」です。好きな具材や麺をピリッと辛いスープに入れ楽しむことができる麻辣湯。

Qお店に来るのは？

「はじめてです。いっぱい種類があって、楽しいです。」

店では50種類の具材が用意されていて、料金は重さで決まります。

（記者）「黒きくらげは知ってますけど、白きくらげは何ですかね」

店のおすすめも聞きながら完成したのが、こちら。真っ赤なスープに色とりどりの具材が、たくさん入っています。

（記者）「もちもちの麺とピリッと辛いスープが相性抜群です」

オープンから3週間、客足は予想を上回り多い日は1日200人といいます。

（初めての麻辣湯）

「辛くて、おいしい。量がわからくて、入れすぎました」

「おいしいです。辛いの苦手だが、苦手な人でも楽しめる」

（TPSエリアマネージャー 池部結衣さん）

「（鹿児島県の人は）流行に敏感だと思う。『調べてきた』とか、『前から楽しみにしていました』とか言ってくれる人が多い」

今年の「新語・流行語大賞」の候補にも上がっている麻辣湯。鹿児島にもブームが訪れているようです。

