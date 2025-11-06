アニメ『ケロロ軍曹』のPOP UP SHOPが、11月26日（水）から12月9日（火）まで池袋スキマストアに登場する。

【画像】『ケロロ軍曹』の限定グッズたち詳細

2026年夏に劇場版新作の公開を控えているアニメ『ケロロ軍曹』のPOP UP SHOPが、池袋スキマストアに登場。POP UP SHOP開催を記念して、新作グッズの発売も行われる。通販サイト「eeo Store online」とオンラインショッピングモール「JRE MALL」では本日まで先行通販受付中、11月26日(水)からは同時通販＆池袋スキマストアでの店頭販売がスタートした。 新作グッズには「おとぎ話」をテーマにした描き下ろしイラストと、デフォルメされたA3オリジナルデザインの“GraffArt”を使用。

描き下ろしシリーズには、缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドなど、コレクション性の高いアイテムが並ぶ。さらに、モバイルアクセサリーケースやアクリルアートボードなど、実用性とデザイン性を兼ね備えたグッズも展開される。登場キャラクターはケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロの面々。

一方、GraffArtシリーズでは、缶バッジやアクリルぷちスタンド、ランチトートなどが登場。ケロロ小隊に加え、日向冬樹や夏美、西澤桃華、サブロー、東谷小雪といった人気キャラたちもラインナップされている。

購入特典として、『ケロロ軍曹』関連商品を2,200円（税込）以上購入するごとに、全6種の中からランダムで1枚、ポストカードがプレゼントされる。通販サイト「eeo Store online」および「JRE MALL」でも同様の特典が適用される。

【描き下ろしイラスト使用 グッズ一覧】・缶バッジ（全5種） ※トレーディング・アクリルキーホルダー（全5種） ※トレーディング・アクリルスタンド（全5種）・モバイルアクセサリーケース（全1種）・キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）・アクリルアートボード（全1種）

＜登場キャラクター＞ケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロ

【GraffArt使用 グッズ一覧】・缶バッジ（全10種） ※トレーディング・アクリルぷちスタンド（全10種） ※トレーディング・PETANTシール（全1種）・キャラクリアケース［A5サイズ］（全1種）・ランチトート（全1種）

＜登場キャラクター＞ケロロ、日向冬樹、ギロロ、日向夏美、タママ、西澤桃華、クルル、サブロー、ドロロ、東谷小雪

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

（文＝リアルサウンド ブック編集部）