長野駅前の百貨店で食料品フロアがリニューアルオープンし、多くの買い物客でにぎわいました。10月、隣接する須坂市に開業したイオンモール須坂については「共存共栄」を図りたいとしています。



午前10時の開店と同時に、続々とやってくる買い物客。



リポート

「開店してまだ2、3分ほどですが、こちらの惣菜店は長蛇の列ができています、すごい！」





JR長野駅前のながの東急百貨店は地下の食料品売り場を24年ぶりに大規模リニューアルし、6日グランドオープンしました。最も力を入れたのは“惣菜コーナー”中でも東北信エリア初出店となったのは総菜店「RF1」旬の野菜を使ったサラダを中心に揚げ物など充実のラインナップ。オープン記念の福袋50個は1時間もたたずに完売しました。そして「推し」と「ナガノ」をテーマにしたその名も「おしナガ（き）」コーナーでは地元の人気店の弁当や惣菜が日替わりで楽しめます。長野市から 20代「おいしそうなのがいっぱいあって迷っちゃって…」千曲市から 60代「スーパーだといつも同じものになるけど、百貨店に来ると新しいというか見た目もすごいおいしそうに見えるし」ながの東急百貨店 飯島克敏 営業本部長「駅前の立地で地元の皆さまに支持をされ続けるためには、利便性といつも新しいものに対する提案（して）より皆様の生活に彩りを加えていきたい」一方で見据えるのは10月、須坂市にオープンした商業施設イオンモール須坂。直線距離でおよそ8キロと同じ北信地域の商圏内ですが、ここまで客の数が減少するなど大きな変化は見られないといいます。今後については「共存共栄」することで北信地域全体の活性化につなげたいとしています。ながの東急百貨店 飯島克敏 営業本部長「この地域（北信地域）によりいろんな客が足を踏み入れてくれることは本当に広い面で必要なので、共存共栄できればと思う」