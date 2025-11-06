欧州株 下げ渋り、独ＤＡＸ指数はプラス圏に浮上
欧州株 下げ渋り、独ＤＡＸ指数はプラス圏に浮上
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100 9750.17（-26.91 -0.28%）
独ＤＡＸ 24056.21（+6.47 +0.03%）
仏ＣＡＣ40 8039.19（-35.04 -0.43%）
スイスＳＭＩ 12303.76（-59.77 -0.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47421.00（-15.00 -0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6828.50（+3.25 +0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25757.25（+11.00 +0.04%）
