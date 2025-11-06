欧州株　下げ渋り、独ＤＡＸ指数はプラス圏に浮上
東京時間19:36現在
英ＦＴＳＥ100　 9750.17（-26.91　-0.28%）
独ＤＡＸ　　24056.21（+6.47　+0.03%）
仏ＣＡＣ40　 8039.19（-35.04　-0.43%）
スイスＳＭＩ　 12303.76（-59.77　-0.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:36現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47421.00（-15.00　-0.03%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6828.50（+3.25　+0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25757.25（+11.00　+0.04%）