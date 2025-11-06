¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤Ë¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Ç¼ê³Ý¤«¤êµá¤á¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤ÎÈ¯É½¤Ë»Ô¾ì¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤»ØÉ¸¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤¬ºÇÄ¹µÏ¿¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤ÊÆ¸ÛÍÑ´ØÏ¢¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬¤ÎÈ¯É½»þ¹ï¤«¤é·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿È¯É½¤Ë»Ô¾ì¤¬¶Ã¤¤¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºòÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¤äÊÆ£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤ÎÂÐÈæ¤âÁ¯ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Î£±£²·îÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Ï¡¢ºòÆü£Î£Ù¥¯¥íー¥º»þÅÀ¤Ç¤Î£´£µ¡óÁ°¸å¤«¤éÂ¸µ¤Ç¤Ï£¶£°¡óÄøÅÙ¤Ø¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£¹»þ¤Ë¤Ï±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÍ½Â¬¤ä¥Ù¥¤¥êーÁíºÛ²ñ¸«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥µー¥º¥Çー¡×¤È¤Ê¤ë¡£Â¸µ¤Ç¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÑÃæ¶ä¤Ë»ëÀþ¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡153.75¡¡EUR/USD¡¡1.1513¡¡GBP/USD¡¡1.3079
EUR/JPY¡¡177.00¡¡GBP/JPY¡¡201.09¡¡
