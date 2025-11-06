元阪神監督の金本知憲氏（57＝本紙評論家）は6日、大阪市内で映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）の完成披露試写会にスペシャルゲストとして登壇。「映画を観てすぐに横田君に会いたいと思った」と愛弟子への思いを語った。

23年7月に脳腫瘍のため28歳で亡くなった元阪神・横田慎太郎さんの生涯を映画化。横田さんは13年ドラフト2位で阪神に入団。将来を嘱望された。プロ3年目の16年3月25日、中日との開幕戦（京セラD）に「2番・中堅手」のスタメンで１軍デビュー。その当時の監督が金本氏だった。

この日は「T24」の座席に横田さん役の松谷鷹也が撮影で着た縦縞のユニホームが飾られた。横田さん役の松谷鷹也、母親役の鈴木京香、父親役の高橋克典、そして金本監督役の加藤雅也ら豪華キャストが勢ぞろい。金本氏の隣には加藤。「監督を横にして“監督をやりました”というのは恐ろしくて。話をいただいた時に、野球選手でなく、アニキという感じを出してくれということだったんで引き受けた」と舞台裏を明かした。

当初は「“関西弁でやれるな”と思ったが、金本さんは標準語か広島弁だった。演技プランが崩れました」と笑いを誘い「これはモノマネとちゃいますからね。似てへんとかそれはなしで」とファンへアピール。「ホントは日本一になってこの試写会に出たかった。それだけが心残り」とまた、笑いで締めくくった。

金本は「本物の金本知憲です。ボクのかわいい教え子の映画を作っていただき、感謝してます」と冒頭あいさつ。「普段は緊張しないけど、俳優の皆さんにまじって緊張してます。きょう1日は俳優のつもりで」と笑わせた。

就任1年目の開幕戦で横田さんを大抜擢した理由を説明。「野球に真っすぐ、すべてに一生懸命。こういうタイプで頑張ってほしいと開幕スタメンに起用した」と懐かしんだ。一方で横田さんのエピソードも披露。「当てに行くな。松井秀喜で行け」とフルスイングをするように指示。横田さんが「分かりました」と返事をしたが、その後も一向になおらない。「お前、松井秀喜って知ってるのか？」と問うと「聞いた事はあります」と。「かわいい、お茶目なところが。ホントに映画の中では彼の人間性がすべてそのまま映ってます」とPRした。

横田さんはプロ4年目の17年に脳腫瘍を発症。復帰を目指したが後遺症に苦しみ、19年に24歳の若さで引退を決断した。同9月26日、ウエスタン・リーグのソフトバンク戦（鳴尾浜）に引退試合として中堅手で途中出場。ノーバウンドの本塁送球で二塁走者を刺し、補殺を記録した。この現役最後のワンプレーは「奇跡のバックホーム」と称された。