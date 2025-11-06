高岡市議会は先月の市議選を経て、きょう、会派の構成が固まりました。

議会の今後の見通しについて、高岡市政担当の梅本記者とお伝えします。

□KNB 上野キャスター

梅本さん、どのような構成になったんでしょうか。

□KNB 梅本記者

会派の届け出は、きょう正午に締め切られました。 最大会派は自民系で出町市長を支持しない「同志会」の11人です。続いて多いのが自民系で出町市長派の「新・高岡愛」の7人。立憲・社民が2人。公明党が2人。新人2人と元職1人の3人がそれぞれ1人会派を作り、会派の数は改選前の4から7に増えました。

7人で新会派 市長支援の「新・高岡愛」



□上野キャスター

出町市長を支援する勢力、新・高岡愛が大きく増えましたね。

□梅本記者

会派名を「高岡愛・議員会」から改める「新・高岡愛」は、現在の2人に新人4人が加わり、さらに最大会派「同志会」から1人が移って7人となり、大幅に増えました。

◆「新・高岡愛」林貴文会長

「これがいけなかった、だから新しくするんだということだけではなくてさらに新しいものを生み出していきたいという、高岡がそれを求めているんじゃないかと、それが出町市長がおっしゃるようなチェンジというもののひとつになっていくのではないか」



□梅本記者

「新・高岡愛」は、出町市長が掲げる政策を中心に取り組む方針を示すいっぽう、公正中立の立場で政策ごとに賛否を判断するとしています。また、同志会から移った福井直樹市議は、林会長から会派入りを促されたと明かし、3期の経験を生かして活動したいと述べました。

◆福井直樹市議

「若い議員が多いのでご意見番として入ってくれないかというお誘いを受けました。一石を投じる意味合いでも新しい会派に入ってですね、いろんな調整役パイプ役も担いながらですね、市長に対してもいろいろもの申さんなん時はもの申さんなんということで引き受けたわけであります」

最大会派「同志会」は4人減 過半数足りず 是々非々の議論必至

□上野キャスター

最大会派「同志会」はどのような状況ですか。

□梅本記者

はい。今年6月の市長選挙で角田前市長を支援した「同志会」は、「新・高岡愛」への転出や落選、引退により15人から4人減って11人となりました。最大会派であることに変わりはありませんが、過半数の13には2議席足りず、高岡市議会は過半数の会派がない状態となります。



□上野キャスター

そうなると市の提案をめぐって意見が割れると、議会としてのスタンスがまとまりにくくなる可能性がありますね。

□梅本記者

出町市長は議会と緊張感を持って向き合いたい考えで、新たな会派構成のもと、対立するテーマでも合意点を探りながら議論を深め、政策をより充実させる機会と見る見方もあります。

◆「同志会」水口清志会長

「市長選でどっちを応援したからといって、というのをずーっと引っ張るということは多分、議員の本意ではないですし、提案された議案については多分すべての議員の皆さんが是々非々というかたちで臨まれるんじゃないかなと。しっかり見極めながら議論しながら前へ進めていければいいのかなあというふうに思っています」



□梅本記者

議員には、市の政策を冷静に見極める力が、市には、意図や内容を明確に示す姿勢が求められます。

□上野キャスター

高岡市議会の12月定例会は来月2日に開会する予定です。