GLAY、63rdシングル＆ドームツアーの映像作品リリース　2026年には全国ホールツアーも開催

GLAYが、12月3日に63rdシングル『Dead Or Alive』、12月10日に『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVD&Blu-rayをリリースする。また、2026年3月20日からは全国ホールツアーを開催することを明らかにした。

約半年間の制作活動を終え、満を辞してリリースする『Dead Or Alive』は、TAKUROが作詞作曲を担当し、HISASHIがアレンジを手掛けたロックナンバーとなっている。

加えて、メジャーデビュー30周年を掲げた『GLAY EXPO』を締め括ったドームツアー『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』のDVD&Blu-rayでは、ゲストに盟友HYDE（L’Arc～en～Ciel）を迎えた東京ドーム公演DAY2と、ドーム公演では初となる360°ステージで行った京セラドーム大阪公演を全曲完全収録。さらに、G-DIRECT限定盤には特典映像も収録される予定だ。

また、2026年3月20日からは、3年ぶりとなる15カ所16公演の全国ホールツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 “GLAY-complete BEST”』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）