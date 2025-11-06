11月5日の夕方、南魚沼市の民家にクマが出没し、約半日にわたって屋根などに居座りました。「本当に怖くて動けなかった」。クマは屋根に移動したあと姿が見えなくなりましたが、住人が当時の恐怖を語りました。



窓にくっきりと残るクマの足跡…



「こちらクマが出没した住宅です。クマはあちらの窓の外枠に上ったのち、屋根に上り、約12時間にわたって居座り続けました」





南魚沼市内の住宅…5日夕方のことでした。〈住人〉「ここの窓を開けてたらあれなんだろうと…もこもことクッションみたいな感じだったから、あれなんだと思ってよくよく見たらクマだと」住人の女性は5日午後4時半ごろ、室外機の近くで体長50センチほどのクマを発見。その後、クマは2階の窓の手すりへ移動しました。〈住人〉「あの細い中に挟まって、あの中でぐるぐる回って右向いたり、左向いたりしていましたね」クマはその後、屋根に上るとしばらく下りず…住人は午前4時前に物音を聞きましたが、6日朝になり、市や警察が確認したところ姿は見えなくなっていたということです。〈クマを目撃した人〉「何か音がするなと思ったらトタンの上を歩くような感じの音がしたものだから、たぶんそこから飛び降りたんじゃないか。この屋根の上にいると思うと寝つけなかったですね」今シーズン、県内ではクマの出没が相次ぎ、これまでに13人が襲われケガをしています。〈クマを目撃した人〉「本当に怖くて動けなくてテレビで観ていて、他人事だと思っていたけど、実際にはこんなに怖いんだなと思って」全国的にクマによる被害が深刻になっています。人里への出没が相次いでいて県は、エサとなる生ゴミや不要な柿やクリなどを適切に処分するよう呼びかけています。