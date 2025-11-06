女優でモデルの高田里穂が11月2日、自身のInstagramを更新。美しいバストがあらわになった黒ワンピ姿を披露し、ファンからは興奮の声があがっている。

高田は3年ぶりに出版する11月26日発売予定の写真集『素猫』（講談社）に関する告知を投稿。

《写真集『素猫』のお渡し会イベントの申し込みが始まりました！！》などとつづり、イベントの会場と日時を記し、ポニーテールで美バストが艶めかしい黒いワンピースに身を包んだショットを公開した。

そして、《イベントの後、同日にオンラインサイン会も行うことになりました お渡し会に来られない方はこちらをぜひ またお知らせしますねっっっ》と投稿を結んだ。

高田は2014年から5年間にわたり、女性ファッション雑誌『non-no』の専属モデルを務め、2020年にはアサヒビールイメージガールに就任しただけあって、抜群のスタイルを誇っており、コメント欄にはファンから

《美しい姿を見れて幸福なんです》

《里穂さま艶めかしい》

などの興奮の声があがっている。

芸能記者が言う。

「高田さんは中学生のときに、ローティーン向けファッション誌『ピチレモン』の専属モデルとして芸能活動を本格的に開始しています。2010年から放送された特撮ドラマ『仮面ライダーオーズ/OOO』でヒロイン・泉比奈役を演じ、注目を集めました。その後、モデル、女優として活動を続けています。

11月4日からスタートした深夜連続ドラマ『悪いのはあなたです』（日本テレビ系）では、“サレ妻”役を演じています。工藤美桜さんと山中柔太朗さんが主演する話題のドラマなのですが、山中さん演じる売れないバンドマン・椿タクマと同棲中の工藤さん演じる主人公の山本莉子が、派遣会社を解雇された後に偶然出会う既婚者サラリーマン安東ツトム（小川史記）と一夜をともにしたことから、愛と欲望の泥沼へと引きずり込まれていく物語です。高田さんはツトムの妻・安藤芳子役を演じています」

福岡県久留米市出身で、2022年11月から地元の「くるめふるさと大使」を務めている高田。写真集や地元での活動とともに出演中のドラマも今後の展開が注目される。