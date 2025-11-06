ブラジル発祥のビーチスポーツ「フレスコボール」の日本代表に選ばれた岡山市の井上和明選手が、12月に開かれる国際大会を前に岡山市役所を表敬訪問しました。

【写真を見る】「80年前にブラジルで誕生したビーチスポーツ」フレスコボール日本代表が岡山市長を表敬訪問

フレスコボールの日本代表に選ばれた岡山市在住の井上和明選手です。

フレスコボールは今から80年前に、ブラジルで誕生したビーチスポーツです。ペアでボールを打ち合いラリーの回数やスピードなどを競い、日本国内の競技人口はおよ6000人と言われています。

マスターカテゴリの日本ランキング1位 井上和明選手が世界大会へ

井上さんは競技を始めて3年で50歳以上の部、「マスターカテゴリ」の日本ランキング1位となり、来月開かれる世界大会に出場します。

（井上和明選手）

「ペアベストを目指すのが一番、国をまたいで色々な交流も出来たらいいなと思っています」

大森市長から「大会で活躍して、競技を多くの人に知ってもらうきっかけにもしてほしい」と激励を受けた井上選手。

世界大会は、12月6日・7日にフレスコボールの本場ブラジルのリオデジャネイロで開かれます。