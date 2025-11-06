きょう、山形県東根市の小学校で現役消防士による「火災予防教室」が開かれました。

【写真を見る】「悲しい事故が起きないように」小学校で現役消防士による火災予防教室 消防士が児童に語りかけたこととは（山形）

消防士が児童に語りかけたこととは。

火災予防のＯＮＥＬＯＶＥ 渡邉航生さん「もちろん消防士は助けに行く！みんなのことを。だけどどうしても間に合わないことがあるからその時はみんなが自分の命を守る、自分の大切な友達・家族の命を守るんだよ」

きょう東根市立神町小学校で火災予防教室を開いたのは消防士１８年目、東根市消防本部に勤める現役消防士の渡邉航生さんです。

渡邉さんが代表をつとめる団体、「火災予防のＯＮＥＬＯＶＥ（ワン ラブ）」は、全国の現役消防士を中心に２年前に設立され、渡邉さん自ら、休みの日を使って防災教室を開催しています。

きょうは「おでかけ先でできる火災予防」として４年生の児童４７人にホテルや旅館の部屋では非常口のマークなどを見ることが重要と話しました。

また防火扉や、防火シャッターは閉じ込められても近くに出口があることを覚えていてほしいと話しました。

■誰でもできる火災予防とは？

また、誰でもできる火災予防はコンセント周りの掃除です。

火災予防のＯＮＥＬＯＶＥ 渡邉航生さん「綺麗な家、掃除されてる家、物が少ない家は本当に火事になりにくい。だからみんなの家はどう？」

子ども「防火扉に逃げられるところがあるのが知れて勉強できました。」

子ども「コンセントからも発火する危険性があることを学べました。テレビの裏とかの埃かぶったコンセントを掃除したい」

火災予防のＯＮＥＬＯＶＥ 渡邉航生さん「（住宅火災で）大事な子供が逃げ遅れたら正解は戻らないことだとわかっていても、戻ってしまうお父さんお母さんがほとんど。そうなる前に子どもたちも逃げ遅れないように。きょう教えたことを家庭でしゃべってもらうことで悲しい事故が起きないようにという思いを込めて教室をやっている」

火災が増加する冬はすぐそこ。ちょっとしたことからはじめて火災を予防することが大切です。