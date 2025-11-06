ミニマリストが長年愛用しているアイテムを紹介します。今回話を伺ったのは、50代で団地暮らしのやまだめがねさん。やまだめがねさんは少し奮発して、あるカーテンを購入したことで、夏場のエアコン代や、冬の暖房代を大幅に減らせたといいます。詳しく話を聞きました。

気温はもちろん、強い日差しに朝からぐったり…

やまだめがねさんは、築40年の団地で夫婦ふたり暮らし。少ないもので暮らす生活を心がけており、家具や家電などにもあまりお金をかけないようにしています。

【写真】お値段ははるものの…機能に納得

何度かの引越しを経ていろいろ手放してきたものの、そのなかで最もこだわり、長く愛用しているのは「カーテン」なのだとか。

「団地は想像以上に日当たりがいいんです。春秋は気持ちがいいのですが、真夏はもう大変。晴れていると早朝から危険な気温になってしまいます。直射日光にやられてしまい、ぐったり。エアコンやサーキュレーターだけではどうにもなりません」（めがねさん、以下同）

そこで取り入れたのが、日射熱をカットしてくれるカーテン。今の団地に越してくる前から、10年以上使っています。

カーテンを変えただけで光熱費ダウン

めがねさんが使っているのは、坂井レースの「クールカーテン」という商品。

「日射熱を71%もカットしてくれて、カーテンを閉めると明らかに部屋の温度が変わります。日中でもエアコンをガンガンに効かせなくてもいいから、光熱費が下がってビックリしました」

光熱費ダウンの効果は夏だけでなく冬シーズンも。

「このカーテンは、熱を反射させて通過させにくくする仕組みになっているよう。だから、冬は室内の温まった空気が外に逃げにくい。暖房代のコストダウンにもつながっているので1年じゅう頼れる存在です」

購入して10年経ちますが転居先でも使い回しており、毎年その効果とありがたみを実感しているそうです。

どんどん上がる光熱費対策に、カーテンは必要な投資

めがねさんによるとこのカーテン、想像以上にいいお値段だったそう。

「でも、機能優先で選んだので後悔はまったくしていません。引越しで窓が増え、とりあえずホームセンターの手ごろなカーテンで妥協したら、さらに違いがよく分かるようになりました」

そこで、やまださんは他の部屋のカーテンも日射熱カットカーテンに買い替えるため「カーテン貯金」を実施。

「夏の暑さは年を重ねるとさらに堪えるだろうし、光熱費がどうなるのか先が見えないこのご時世。これから先の必要性とその効果を考えると、カーテンは必要投資だと思うようになりました」

限られたお金をどこで、どう使うか。みなさんも、これからのよりよい暮らしのためにいつもより少し大きな枠組みでお金の使い方を考えてみるといいかもしれません。