「肌触り重視」な40・50代へ！【しまむら】で今好評♡「キレイ見えアイテム」

【しまむら】の大人向けブランド、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から、プニュフィット素材アイテムが今年も登場しました。ミドル世代にふさわしい上品なデザインと、心地よい肌触りが期待できるシリーズです。今シーズンは、きれいめに着こなせそうなアイテムが追加された充実のラインナップ。自分のスタイルにぴったりな一枚を見つけてみて。

バックスタイルのフリルで華やぐパーカー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィット/ワイドジップパーカー」\2,420（税込）

「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見えがご好評をいただいている”プニュフィット素材アイテム”」（公式Instagramより）に、バックスタイルが華やかなパーカーが登場。立体感のあるフリルが、着映え感のあるアクセントになっています。ゆったりしたシルエットなので、これからの時期は中にセーターやスウェットを着こめばアウターとしても活躍しそう。

ふんわりシルエットが今っぽいプルオーバー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィット/ハーフジッププルオーバー」\1,969（税込）

トレンドのスポーツMIXスタイルを簡単に作れそうな、ハーフジップデザインのプルオーバー。ハリのあるプニュフィット素材なので、ふんわり広がるシルエットや袖のボリューム感がきれいに出て、カジュアルすぎず上品に着こなせそうです。落ち感のある肩のラインもこなれ見えのポイント。すっきりと洗練された印象でありながら、体型カバーも叶えてくれそうな、ミドル世代に嬉しい一枚です。

さっと羽織るだけで上品さが増すカーディガン

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィット/トッパーカーディガン」\1,969（税込）

直線的なシルエットがきちんとした印象を与えるカーディガン。ノーカラージャケットのような、落ち着いた雰囲気が大人コーデにぴったり。ほっそりと見えるように計算された立体的なシルエットを採用しており（公式Instagramより）、さっと羽織るだけでスタイルアップが叶いそう。両サイドにポケットが付いているので、身軽に出かけたい日のアウターとしてもおすすめです。

大人カジュアルがシックに決まるセットアップ風

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィット/キルト切り替えジャケット」\2,420（税込）、「プニュフィット/ナロースカート」\1,639（税込）

ジャケットは、バックスタイルがキルティング素材に切り替えられたメリハリのあるデザイン。フロントジップのシルバーが抜け感を演出し、洗練された雰囲気で着こなせそうです。スカートはミモレ丈のナローシルエットが大人らしい一枚。プニュフィット素材の上品な表面感も相まって、オフィスコーデにも合いそうなクリーンなスカートに。バックスリット入りで足捌きがよさそうなところも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

Writer：Emi.S