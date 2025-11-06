Photo: junior

筆者はワインを楽しむ機会が多い方ですが、いつも頭をよぎるのが「開けたら飲み切らないと」というプレッシャー。日本酒などと異なり、劣化が早いのがネックですよね。

そんな課題を解決してくれるアイテムもいくつかありますが、今回は真空ワインディスペンサー「ZOENOX」を使ってみたレポートをお届けせします。ただ真空で保存するだけでなく、毎日グラス1杯をサッと実現してくれるのが便利ポイントなんですよ。

ワインが好きな人には刺さると思うので、ぜひ参考にしてみてください。

カラフェに真空機能が追加

Photo: junior

こちらが真空ワインディスペンサー「ZOENOX」。赤ワインにもピッタリな美しい装飾と透明シリンダーで構成されています。本体のサイズ感はワインボトルとほぼ同じくらいで、専用の持ち運びケース（隣のブルーのもの）も付属してるのが便利。

使い方も簡単で、ワインを入れたあとに中蓋のみを装着した状態で動画のように押しこむと空気が抜けて鮮度維持がしやすいという仕組みでした。

Photo: junior

さっそく手頃な赤ワインを投入。

Photo: junior

外蓋を締めると保存モードになり、誤動作を防いでくれます。力任せに押しても出てこず、逆さにしても漏れないので持ち運びがとてもしやすいですね。

Photo: junior

飲むときは外蓋を緩めればOK。あとはシャンプーボトルのように押すだけでワインが出てきます。

ワインが空気に触れないように設計されているので、酸化防止や鮮度維持には期待できそう。

冷蔵庫でより長持ち

Photo: junior

倒しても漏れないので冷蔵庫での保存もしやすいのがグッド。

Photo: junior

ケースには保冷ポーチも付属。冷やしたワインをピクニックや友人宅へ持参しやすいのが助かります。

鮮度維持力は高め。1週間後も味は落ちず

Photo: junior

封入してから1週間後に改めて飲んでみましたが、筆者個人の感覚だと味の変化はわずかでした。今回は赤ワインで試しましたが、冷やして飲む白ワインとの相性も良さそうです。

お気に入りの銘柄やちょっといいワインを一気に飲まないといけないプレッシャーから解放され、毎日グラス1杯ずつ楽しめるのがいいですね！

ワインを毎日少しずつ味わいたい人にはオススメなので、ぜひチェックしてみてください。

