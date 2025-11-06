年末が近づくと、いよいよ確定申告の時期。確定申告は税金を納めるために大切な作業ですが、税金は少しでも安く抑えたいものです。そこで、今回は知っておくと税金面で得するポイントについて、『年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』（扶桑社刊）を監修した税理士の磯浩之さんに教えてもらいました。

※ この記事は『知らないと損をする！ 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

税金を安く抑えることができる「控除制度」

確定申告にはさまざまな控除制度が用意されていて、これを利用すれば税金を安く抑えることができます。

一方、控除制度は国が勝手に行ってくれるわけではありません。自分で申告しないと適用されないので、知っておかないと思わぬ損をしてしまうことになります。

ただし、だれもが制度を利用できるわけではありません。利用できるのは、該当する人だけです。なので、どのような控除があるのかを知っておくことが重要なのです。

1：年間10万円以上なら対象となる「医療費控除」

最初に紹介するのが「医療費控除」です。自分や家族が、病気やケガで医療費を支払った場合に受けられる控除です。

控除を受けられるのは、「その年の1月1日から12月31日までに支払った世帯の医療費が10万円を超える場合」です（総所得金額等が200万円未満の場合は、「医療費が総所得金額等の5％を超えているとき）。

このとき、通院のために利用した電車やバスなどの交通費も控除の対象になるので、忘れずに合算しましょう。

●医療費控除の対象にならないもの

ただし、予防や美容などのための医療費は対象外です。予防接種や人間ドック、疲労回復のためのマッサージなどで病院に通っても、それらは医療費控除には含まれないので注意が必要です。

年間の医療費が20万円だとしたら、医療費控除額は10万円になります。還付金は「医療費控除額×所得税率」で計算されます。医療費控除額が10万円、課税所得額が380万円（所得税率は20%です）としたら、「10万円×20％=2万円」が還付されます。

医療費控除は年末調整には対応していないので、会社員やアルバイトなどの給与所得者も、医療費控除を受けたい場合は確定申告をしなければなりません。

2：支払った保険料が全額対象となる「社会保険料控除」

次に、「社会保険料控除」です。自分や家族の社会保険料を支払ったときに受けられます。

対象となるのは、1年間に支払った社会保険料の全額です。

社会保険料とは、国民年金保険料、健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金基金の保険料などです。

なお、会社員など、会社が年末調整してくれる場合は、証明書や領収書を会社に渡してください。家族の社会保険料も対象となるので、配偶者や子どもの社会保険料を支払っている人は忘れないようにしましょう。

3：公共性の高い団体に寄付したら「寄附金控除」

そのほか、義援金を送ったり、特定の団体に寄附をした人は「寄附金控除」を受けられます。

寄附金控除の対象となるのは、国によって認定された、公共性の高い団体への寄付になります。街頭や商店などの店先で行われている募金や、企業や個人が行っているクラウドファンディングへの支援金などは控除の対象外です。

寄附した団体が寄附金控除の対象になっているかどうかは、国税庁や各団体のホームページなどで確認できます。

4：災害や盗難などで損害を受けたら「雑損控除」

「雑損控除」は、災害や盗難などで被害を受けた人が対象となります。

損害額は購入時の金額ではなく、損失を受けたときの時価をもとに計算します。下限・上限はなく、全額が控除の対象です。

ただし、通常の生活に必要なものに対する損害が対象なので、別荘や貴金属などの損害は申告できないので、注意が必要です。

5：退職金をもらった人が「還付金」をもらえるケース

また、退職金をもらった人でも、確定申告をしたほうがいいケースがあります。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない人、退職後に再就職せず年末調整をしていない人です。こうした人は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

このように、確定申告にはさまざまな控除制度が設けられているので、自分に当てはまるものがあるかどうかを確認しましょう。知らないうちに損をしているかもしれません。