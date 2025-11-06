BABYMONSTER、ミステリアスで強烈な正体不明の仮面ポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、ミステリアスなイメージのスポイラー画像をYGエンターテインメント公式ブログでサプライズ公開した。

■「EVER DREAM THIS GIRL?」のコンテンツとのつながりは？

ポスターには正体がわからない人物の姿が強烈なビジュアルで盛り込まれ、目を引く。顔を完璧に隠した仮面、濃いレッドカラーの長髪が対比をなし、観る人にぞっとする緊張感を与える。

先立って公開された「EVER DREAM THIS GIRL?」のコンテンツの奇妙なムードとのつながりにも注目される。当時、メンバーたちの白黒ノイズの肖像と夢で見る少女を探すようなコメントがファンの興味を刺激した。ここに加えられた疑問の存在が好奇心を倍増させ、強烈な余韻を残す。

実際、音楽ファンはパズルのピースを合わせるように、ふたつのイメージの間の連結地点を推理しながら没頭する雰囲気だ。2ndミニアルバム『WE GO UP』プロモーションの一環なのか、新しいプロジェクトなのか、まだ知らされていないが、活動の熱気を継続するユニークなコンテンツの登場であることには間違いない。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.28 ON SALE

Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR IN JAPAN ～2025.4.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/