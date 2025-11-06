iPhone 18 Pro¤Î¿·¿§¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉ¤¤À¤±Áª¤Ö¤ó¤¸¤ã
¿·¿§3¤Ä¡ª¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤ëº£Ç¯¤Î¿ä¤·¥«¥é¡¼¡£iPhone¿·ºî¤òÁª¤Ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿§Áª¤Ó¤âÂç»ö¡£º£Ç¯¤ÎPro¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Pro¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ê¥«¥é¡¼¡Ê¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤½¤ÎiPhone 17 ProÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯¤Î¥«¥é¡¼Í½ÁÛ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢iPhone 18 Pro¤Ë¿·¿§ÄÉ²Ã¤Î¥¦¥ï¥µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Î3¿§¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ì¿§¤À¤±¡©
¤¿¤À¤·¡ª ¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ê¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î±½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×²èÁü¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿§¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¥ê¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤«1¿§¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢iPhone 18 Pro¤¬´ñÈ´¤Ê¿§ÍðÉñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤«1¿§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÁ¸±¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¤É¤Î»Ò¤òÁª¤Ö¡©
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼¤á¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¡ÊXperia 1 »¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¨¤Ã¡© º£¤Þ¤Ç¤ÎPro¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬½Ð¤¿º£¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦²¿¿§¤¬Íè¤Æ¤â¶Ã¤«¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Source: MacRumors, Weibo