11月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



サイオス <3744> [東証Ｓ] 決算月【12月】 11/6発表

毎年12月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、オリジナルカタログの商品（2000円相当のコース）を贈呈する。



アドウェイズ <2489> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/6発表（場中）

毎年12月末時点で1万株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて自社グループ施設（オールドルーキーカフェ、サウナ、サウナホテル）で利用できる権利（VIP会員など）を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



信和 <3447> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/6発表（場中）

保有株数と継続保有期間の区分を変更。26年9月末から適用する新制度では、毎年9月末時点で1000株以上を保有する株主に、保有株数と保有期間に応じて株主優待ポイントを5000～5万ポイント付与する。



リソルホールディングス <5261> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/6発表（場中）

300株以上保有株主に対する商品券の枚数を増やす。300株以上500株未満で30枚、500株以上で50枚を贈呈。



