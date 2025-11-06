７人組アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが６日、東京スカイツリータウンで行われたクリスマスのイルミネーション点灯セレモニーに登場した。

２０２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が今年に入って大バズり。１０月に始まった全国ツアーの新幹線移動がグリーン車になるなど変化を実感する村川緋杏（２５）は「ライブ後の移動を贅沢にさせてもらいました。みんなでシートを最大まで倒して『売れるってこういうことなんだ』って」と笑顔を浮かべた。

年末のレコード大賞、紅白歌合戦について話を振られると、村川が「もう出られるなら、全速力でＮＨＫに向かって走ります。全部のスケジュールを空けているので！暇になっちゃうので！家で見ることになっちゃうので！」と内情を明かし、全員で「お願いしま〜す！」と頭を下げていた。

イベントでは、同所全体で約５３万球あるイルミネーションを点灯。立花琴未が「スカイツリーのようにみんなが知っているアイドルグループになっていきたいと思います」と語れば、南なつも「スカイツリーのように、いつもそばにいる存在になれるように頑張ります」とコメントし、スカイツリー大喜利状態となっていた。