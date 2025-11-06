演歌歌手の山内惠介（42）が6日、東京国際フォーラム ホールAでデビュー25周年ライブを行った。「闇にご用心」など全26曲を披露した。

札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5大都市でライブを行う。「闇にご用心」は椎名林檎（46）が楽曲を提供した。山内にとって椎名は高校の先輩にあたる。「いっぱいリクエストをいただいた。僕はそれを表現することに命を懸けた。そこは一種の戦いだった。学校の先輩なので、言われたらしないといけない。それが強いところ。学生に返った気持ちで若返りました。褒めるのもお上手なんです」と感謝を口にし、会場の笑いを誘った。

デビュー25周年の成長を問われると「よく人の話を聞くようになった。一生懸命で前のめりにしゃべっていたのが、ちゃんと聞くと発見や学びがある」と回答。今年はMUSIC AWARDS JAPAN 2025最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞受賞など、演歌、歌謡界の今後を担っていく存在となっている。

NHK紅白歌合戦には現在10回連続出場中。「去年は12月30、31日と歌わせてもらった。それをもう一回やってみたいと思いますよね。ファンが喜んでくれた。僕もそうだし、みんなも首を長くしてくれて待っていた。25周年を歌いきるという意味でも願っています」と抱負を語った。