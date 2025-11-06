熊本県天草市の会社員が、ドローンサッカーのワールドカップでの優勝を知事に報告しました。

【写真を見る】本業でもフル活用？ドローンサッカーW杯初代王者 岡本法人選手 目標は「連覇＆次世代育成」

優勝を報告したのは天草市の会社員、岡本法人選手（35）です。

岡本選手は日本代表の一員として、今年9月に韓国で初めて開催されたドローンサッカーのワールドカップに出場し、初代王者に輝きました。

競技は5人対5人でプレー。ボール型ドローンが激しい空中戦を展開します。

知事応接室で、実際に飛ばしてみることに…。

終始、興味津々だった木村敬知事は。

木村知事「3年前までは何していたの？」

岡本選手「（現在と同じく）普通に農家を…」

木村知事「今の自分、こんなことになるとは思ってなかったろ？そこがいいんだよ」

岡本さんは農業の傍ら、農業法人の社員として、農業用ドローンも操作しているということです。

岡本選手は今後、ドローンサッカーを広める活動を続け、2年後にワールドカップ連覇を目指します。

AUTOBACS SEVEN WORKS 岡本法人選手「全国的に選手などが増えているので、次世代を育てる取り組みをしたい」