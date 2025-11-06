流行の口紅を試したいだけなのに！ デパートのBA「その口紅は、、、（笑）」【失礼な一言】にカチン！

歳を重ねても、生き生きと輝いている人が増えていますよね。いくつになっても「若々しさを忘れずにいたい」と努力する女性たち。今日は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。

いつまでも若々しくいたい……しかしデパートでがっかりな出来事が

何か理由があったのかもしれませんが、美容に関わるプロがお客さんの見た目や年齢で判断するようなことを言うのはちょっと悲しいですよね。友人たちは、その後立ち寄った別のカウンターで丁寧なヒアリングをしてもらい、満足のいく買い物ができたそうです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。