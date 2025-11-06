東映は6日、テレビ朝日系特撮番組「仮面ライダーゼッツ」（日曜午前9時半）の撮影中に、出演するスーツアクターの鍜治洸太朗さんが負傷する事故があったと発表した。

リハーサル中、高さ2メートルから落下、負傷したという。頭蓋骨骨折などと診断、入院加療を行っているとしている。

発表全文は以下の通り。

2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組「仮面ライダーゼッツ」のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました。

医療機関にて検査の結果、頭蓋骨骨折等と診断され、現在入院加療を行っております。（2週間程度の入院見込み）

当該撮影は直ちに中断し、当社は担当スタッフおよび関係会社とともに、事故発生時の状況把握とさらなる原因究明を進めております。

また併せて、安全管理体制および撮影手順全般の再点検を実施し、再発防止に向けた対策を講じてまいります。

負傷された鍜治洸太朗さんにお見舞い申し上げると共に、関係者の皆様並びに視聴者の皆様にご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。