ÀïÎÏ³°¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â³¡¹¡Ä½õ¤Ã¿Í¤¬°ÛÎã¤Î»²Àï¤â¡¡¥É¥é1¤Ï3¿Í¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë38¿Í
Áª¼ê²ñ¤¬HP¤ÇÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë12Æü¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»²²Ã¼Ô38¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ïº£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Åê¼ê¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤Î¸µµð¿Í¡¦¹â¶¶Îé¤ä¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¸µºå¿À¡¦¿¹ÌÚÂçÃÒ¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦É÷´ÖµåÂÇ¤ÎÌ¾Á°¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËôµÈ¹î¼ù¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐÀîÄ¾Ìé¤â»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ï¸µÀ¾Éð¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¹ÅçÀïÎÏ³°¤«¤é¤Ï¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¡¢±§Áð¹¦´ð³°Ìî¼ê¤é¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤¬³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë