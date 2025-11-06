こういうの待ってたーーーッッ♡（歓喜）【ファミマ】一部の店舗限定！「新作ドーナツ」

第5次ドーナツブームが到来中！“ふわとろ”や“もっちり”など、食感で魅せるドーナツが続々と登場しています。専門店の本格派はもちろん、今やコンビニでも個性派が相次いでお目見え。今回は、思わず手にとりたくなりそうな【ファミリーマート】の「新作ドーナツ」をご紹介します。

しっとりふんわり「お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか）」

茨城県産の紅はるかを使用したあんを生地に練り込んだ「お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか）」。気になる食感は、「スポンジケーキのようなしっとり & ふんわり」と、@ftn_picsレポーターHaruさんがコメントしています。値段は\158（税込）。

関東の一部限定！ レア感がたまらない

デコレーションもクリームもなしのシンプルなドーナツなので、生地の美味しさをダイレクトに楽しめそう。関東の一部店舗限定販売。食べたいと思ったら、事前リサーチしてからお出かけして！

世界No.1パティシエ監修「紅茶香るアップルフロマージュ」

あわせてチェックしたいのは「紅茶香るアップルフロマージュ」\200（税込）。安食雄二シェフ監修で、りんごフィリングとクリームチーズを紅茶風味の生地で包んだ一品です。レポーターHaruさんは「生地はふわもち食感」「甘いりんごフィリングと濃厚なクリームチーズの相性バツグン」と絶賛。

見逃し厳禁！ レジ横のホットスイーツ

お皿に移せば、カフェスイーツのような見た目でテンションも爆上がりしそう。パンコーナーやスイーツコーナーではなく、レジ横のホットフードショーケースで販売されているので見逃さないで！

【ファミマ】のドーナツ & スイーツで、素敵なカフェタイムを。

