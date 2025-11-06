今夜21時スタート！ 『乃木坂工事中』10周年記念生配信に期待の声「今夜は祭り」「バナナマンは出る？」
乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、冠番組『乃木坂工事中』の放送10周年を記念したスペシャル生配信が6日21時より行われる。
【写真】乃木坂46メンバーの“ハロウィン仮装”が話題 人気キャラや制服姿に「破壊力すごい」「最強ビジュ」の声
本配信は、11月1日から14日まで各チャンネルが日替わりで長尺コンテンツを公開する「YouTube おちゃのまスペシャル」の一環として実施されるもの。
約3時間にわたって生配信される予定で、38名のメンバーが出演。「ファンが選ぶ名シーンベスト20」や「期別対抗 乃木坂46クイズ大会」、「増田三莉音、初めてのビリヤニ食リポ生中継」などの企画が行われるほか、「嬉しいお知らせ」もあるという。
配信開始を前に、ファンからは「今夜は祭りですね」「バナナマンは出るのかな？」「楽しみすぎる」「待ち遠しい」といった期待の声が寄せられている。
