『M‐1グランプリ』決勝戦＆敗者復活戦は12.21に！ 今年の敗復の舞台は六本木
『M-1グランプリ2025』の決勝戦と敗者復活戦が、12月21日、それぞれ東京・六本木のテレビ朝日とEX THEATER ROPPONGIにて行われることが発表された。いずれもABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送される。また準決勝は12月4日、昨年と同じく東京のNEW PIER HALLにて開催される。
【写真】令和ロマンがコンビで記者会見に登場 ちょんまげラーメンはラストイヤーへの思いを語る 『M-1グランプリ2025』会見
本日11月6日、東京での3回戦最終日を迎えた『M-1グランプリ2025』。今大会の出場組は1万1521組と過去最多を更新した。第21代となる王者は“日本一”の称号と賞金1000万円を手にする。
決勝戦の直前に行われる敗者復活戦では、決勝戦の最後の1枠が決まる。
準々決勝は、11月17・18日各17時から東京・ルミネtheよしもと、19日18時30分から大阪・なんばグランド花月にて開催される。
また、10月27〜29日に大阪、11月4〜6日に東京で開かれた3回戦の模様が、公式YouTubeにて順次公開。今年から準々決勝進出者を除くネタを配信する。
『M-1グランプリ2025』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて12月21日放送。
